Sturmpartner lobt Woltemade: "Er ist überall gut"

Starkes Sturmduo: Nicoló Tresoldi und Nick Woltemade

Der kometenhafte Aufstieg von Nick Woltemade beeindruckt auch seine Teamkollegen bei der U21.

"Er ist ein überragender Spieler, seine Entwicklung in dieser Saison ist unglaublich", sagte Nicoló Tresoldi vor dem EM-Viertelfinale am Sonntag (21:00 Uhr/Sat.1) in Dunajska Streda gegen Italien im Sport1-Interview über seinen "perfekten Sturmpartner".

Woltemade sei "groß, ballsicher, man kann mit ihm Fußball spielen. Ich hoffe, dass er gesund bleibt", sagte Tresoldi, der im Sommer von Hannover zum belgischen Erstligisten Club Brügge wechselt.

Die beiden DFB-Kicker kennen sich bereits aus alten Jugendzeiten, als Woltemade noch für Werder Bremen und Tresoldi für 96 spielte. "Er ist überall gut" - auch abseits des Platzes, erzählt Tresoldi: "Karten spielen, Billard, Tischtennis. Es macht einfach sehr viel Spaß mit Nick."