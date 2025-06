Klub-Chef packt über Müller-Offerte aus

IMAGO/Heuler Andrey

Thomas Müller wird den FC Bayern verlassen

Derzeit weilt Thomas Müller mit dem FC Bayern bei der Klub-WM in den USA. Klar ist, dass der 35-Jährige den Münchnern nach dem Ende des Wettbewerbs den Rücken kehren wird. Wie es weitergeht, ist hingegen noch offen. Ein Sportchef offenbart nun, dass ihm Müller offeriert wurde.

Dass Thomas Müller nach dem Ende der Klub-WM in den USA bleiben könnte, geistert schon lange als ziemlich handfeste Option durch die Medien: Aus der MLS haben in der Vergangenheit der Los Angeles FC und der FC Cincinnati Interesse bekundet. Ein anderer US-Klub hätte zudem offenbar die Möglichkeit gehabt, in den Poker um das Urgestein des FC Bayern einzusteigen.

"Thomas Müller wurde mir auch schon angeboten. Ich habe mit den Beratern von Thomas nach wie vor einen guten Draht", erklärte Ernst Tanner, Sportdirektor von Philadelphia Union, im Gespräch mit "skysport.de".

Zu einem Wechsel des Routiniers nach Philly wird es aber nicht kommen: §Für uns ist das aber aus finanzieller Sicht absolut nicht vorstellbar", gibt Tanner zu.

Offene Avancen konnte Müller hingegen unlängst aus LA und Cincinnati vernehmen.

FC Bayern: MLS-Duo wirbt offen um Thomas Müller

"Natürlich würde ich mich freuen, wenn er kommt", bekannte Los-Angeles-Coach Steve Cherundolo im Gespräch mit "Bild": "Thomas passt mit seinem Typ, seiner Erfahrung, seiner Klasse perfekt zu uns, aber eben auch mit seiner Mentalität." Und weiter: "Wer denkt, in Los Angeles geht es nur ums Wetter und Show, der irrt sich gewaltig. Wir wollen Titel gewinnen. Und Müller weiß, wie das geht."

Eigenwerbung hatte zuvor auch der FC Cincinnati betrieben. Klub-Boss Jeff Berding machte gegenüber "Bild" keinerlei Hehl daraus, den Weltmeister von 2014 unter Vertrag nehmen zu wollen. "Wir sind in der Lage, Titel zu gewinnen. Thomas ist ein Gewinner, er hat schon sehr viel gewonnen. Wir denken, dass er sehr gut zu uns passen würde. Wir haben ihm ein gutes Angebot gemacht, wir hatten einige Gespräche mit seinen Beratern."

Die Saison in der MLS ist aktuell in vollem Gange, das Transferfenster öffnet am 25. Juli.