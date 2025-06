Rangnick zu Hertha BSC: Entscheidung schon gefallen?

IMAGO/GEPA pictures/ Armin Rauthner

Ralf Rangnick soll sich (vorerst) gegen ein Engagement bei Hertha BSC entschieden haben

Zieht es Fußball-Mastermind Ralf Rangnick zu Hertha BSC? Diese Frage hält Fußball-Deutschland seit Samstag auf Trab. Darüber, ob es wirklich zu einer Einigung zwischen dem deutschen Zweitligisten und dem österreichischen Nationaltrainer kommen könnte, herrscht derweil allerdings Verwirrung.

Ralf Rangnick soll mit dem Gedanken spielen, bei Hertha BSC als neuer Sportchef anzuheuern. Das berichtete unter anderem die "Bild".

Demnach soll es sogar schon ein Treffen zwischen dem 66-Jährigen und den Berlinern in Wien gekommen sein. Das Ergebnis: Klub-Präsident Fabian Drescher soll erkannt haben, dass Rangnick bereit für ein Engagement in der deutschen Hauptstadt ist. Mehr noch: Rangnicks derzeitige Aufgabe als Nationaltrainer Österreichs ist dem Bericht der Zeitung zufolge "kein unüberwindbares Hindernis".

Bei der Führung der Alten Dame soll die Vorstellung, einen Fachmann wie Rangnick an Land zu ziehen, um endlich wieder in sportlich erfolgreiche Fahrwasser zurückzukehren, Begeisterung hervorrufen. Rangnick die Aufgabe in Berlin durchaus reizen.

Während die Feuer der Gerüchteküche laut "Bild" also noch zurecht heiß lodern, ordnet der "kicker" die Lage deutlich anders ein.

Rangnicks Fokus soll auf der WM mit Österreich liegen

Das Fachmagazin will erfahren haben, dass Rangnick bereits entschieden hat, nicht neuer Sport-Geschäftsführer von Hertha BSC zu werden. Demnach liegt Rangnicks Fokus weiterhin vollends darauf, mit Österreich bei der Weltmeisterschaft 2026 an den Start zu gehen.

Der ÖFB misst sich in Gruppe H mit Bosnien-Herzegowina, Rumänien, Zypern und San Marino. In zwei Partien feierten Rangnick und Co. bislang zwei Siege. Hinter Rumänien (3 Siege) liegt man in der Tabelle derzeit auf Platz zwei. Nur der Gruppensieg genügt direkt zur WM-Teilnahme, Rang zwei berechtigt zur Teilnahme an den Playoffs.