Neuer Flügel-Star beim FC Bayern gehandelt

IMAGO/David Rawcliffe

Luis Díaz soll das Interesse des FC Bayern geweckt haben

Bradley Barcola von Paris Saint-Germain, Nico Williams von Athletic Bilbao, Rafael Leao von der AC Mailand, Cody Gakpo vom FC Liverpool und Jamie Gittens von Borussia Dortmund: Gerüchte um einen neuen Superstar für die offensiven Flügel des FC Bayern kursierten zuletzt in Hülle und Fülle - nun wird die Liste um einen nicht minder prominenten Namen ergänzt: Liverpools Luis Díaz.

Mit Cody Gakpo soll bereits ein Flügelstürmer des FC Liverpool in den Fokus des FC Bayern gerückt sein, die "Bild" bringt mit Luis Díaz nun einen weiteren Offensivstar der Reds mit einem möglichen Engagement in München in Verbindung.

Der 28-jährige Nationalspieler Kolumbiens soll sich "Bild" zufolge auf der Transferliste des deutschen Fußball-Rekordmeisters befinden, heißt es.

Die Tür habe sich für die Bayern geöffnet, da Real Madrid inzwischen Abstand von einer Verpflichtung von Díaz genommen haben soll. Die Königlichen sollen sich mit Díaz bereits einig gewesen sein, nun aber eine Kehrtwende vollzogen haben, da Rodrygo den Madrilenen doch nicht mehr den Rücken kehren soll.

Diaz bestritt 2024/25 50 Partien für den FC Liverpool, in denen er 17 Tore erzielte und acht Treffer vorbereitete. Sein Vertrag an der Anfield Road endet erst im Sommer 2027.

PSG-Star bleibt "Wunschspieler" des FC Bayern

Absoluter "Wunschspieler" der Bayern-Führung soll allerdings weiterhin Barcola sein, PSG allerdings keine Bestrebungen zeigen, den 22-Jährigen auf den Markt zu stellen. "Bild" zufolge sollen auch Williams, Leao, Gittens und Gakpo weiterhin eine Rolle in den Überlegungen der Münchner spielen.

Klar scheint derweil, dass keiner der Genannten günstig zu haben wäre.

In den Medien kursieren Summen zwischen 60 und 80 Millionen Euro. Für Díaz zahlte Liverpool selbst zum Beispiel einst rund 54 Millionen Euro an den FC Porto. Viel weniger würden die Reds vermutlich derzeit nicht aufrufen.