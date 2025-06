FC Bayern interessiert? So ist der Stand bei Woltemade

IMAGO/Pressefoto Rudel/MichaelTreutner

Verlässt Nick Woltemade den VfB Stuttgart?

Angeblich interessierte Top-Klubs wie der FC Bayern haben offenbar noch keine ernsthaften Schritte unternommen, um Shooting-Star Nick Woltemade vom VfB Stuttgart loszueisen.

Das berichtet der "kicker". Demnach liegen nach wie vor weder dem Neu-Nationalspieler noch dem VfB Stuttgart konkrete Anfragen vor.

Neben dem FC Bayern werden auch Atlético Madrid und der FC Chelsea mit Nick Woltemade in Verbindung gebracht. "Bild" zufolge sollen alle drei Vereine den 23 Jahre alten Stürmer zumindest beobachten.

Der VfB Stuttgart kämpft derweil um einen Verbleib Woltemades und will ihm diesen mit einer Vertragsverlängerung nebst deutlicher Gehaltserhöhung schmackhaft machen. Gespräche zwischen den Schwaben und der Spielerseite in der vergangenen Woche seien aber "ergebnislos" geblieben, schreibt der "kicker".

Laut "Bild" fordert Woltemades Management mehr Gehalt, bislang habe der VfB ihm eine Anhebung der Bezüge von 1,5 auf 2,5 Millionen Euro offeriert. Die Situation sei "verfahren", hieß es.

VfB Stuttgart: Winkt Nick Woltemade eine Gehaltsverdopplung?

Dem "kicker" zufolge winkte Woltemade sogar eine Verdopplung seines Salärs. Er würde demnach allerdings im Gehaltranking des VfB weiter nicht ganz oben rangieren, Teamkollege Angelo Stiller beispielsweise soll mehr als vier Millionen Euro einstreichen.

Das Fachmagazin spekuliert, die Stuttgarter Schmerzgrenze für einen Verkauf von Woltemade liege bei 40 bis 50 Millionen Euro.

Von einem Abgang des umworbenen Profis wollen die VfB-Verantwortlichen zumindest nach außen hin aber nichts wissen.

"Auch wenn in der Öffentlichkeit der Eindruck entstanden ist, dass die Zukunft von Nick in irgendeiner Form offen ist, sind wir weit davon entfernt, uns Gedanken über seinen Verbleib beim VfB zu machen", sagte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth dem "kicker".

Der Erfolgsmanager ergänzte: "Wir wissen, was wir an ihm haben. Er weiß, was er am VfB hat. Wir können absolut beruhigt sein. Wir planen fest mit ihm."