Spannende Rückkehr-Gerüchte um BVB-Flop Ciro Immobile

IMAGO/Seskimphoto

Ciro Immobile floppte einst beim BVB

Der einstige BVB-Flop Ciro Immobile steht möglicherweise vor einer Rückkehr in seine Heimat.

Wie der italienische "Sky"-Ableger berichtet, streckt Serie-A-Klub FC Bologna die Fühler nach dem inzwischen 35 Jahre alten Torjäger aus, der seine Brötchen derzeit bei Besiktas in der türkischen Süper Lig verdient und dort vertraglich noch bis 2026 gebunden ist. Zwischen den Parteien soll es bereits Kontakt gegeben haben.

Das Problem aus Bolognas Sicht: Immobile, der in der Saison 2014/2015 beim BVB kickte, verdient in Istanbul ein üppiges Jahresgehalt in Höhe von 6,5 Millionen Euro netto - viel zu viel für den Tabellenneunten der abgelaufenen Saison in Italiens höchster Spielklasse.

Es sei daher noch offen, ob es wirklich zum Serie-A-Comeback von Immobile komme, heißt es.

Besiktas hatte den Altstar im vergangenen Sommer für 2,5 Millionen Euro von Lazio Rom an den Bosporus gelotst. In wettbewerbsübergreifend 41 Partien 2024/2025 gelangen ihm immerhin 19 Treffer und vier Vorlagen.

Für Immobile ging mit dem Abgang von Lazio eine Ära zu Ende: Seit 2016 spielte der Stürmer für den Hauptstadtklub. In 340 Partien für die Römer gelangen ihm 207 Tore (54 Vorlagen). Er ist damit Rekordtorschütze des Klubs.

Nur 34 Spiele und zehn Tore für den BVB

Deutlich weniger große Fußabdrücke hinterließ Immobile in seinen zwölf Monaten beim BVB, obwohl damals satte 18,5 Millionen Euro Ablöse an seinen Ex-Klub FC Turin flossen.

In Dortmund unter Trainer Jürgen Klopp fremdelte der 57-malige italienische Nationalspieler extrem. Zehn Tore und zwei Vorlagen in 34 Partien waren zu wenig für seine eigenen Ansprüche und die des BVB an ihn.

Immobile wechselte zunächst auf Leihbasis und später fest zum FC Sevilla, dann kurzzeitig zurück nach Turin und fand sein Glück anschließend für acht lange Jahre bei Lazio.

Ob er nun bald gegen seine große Liebe kickt, steht aber noch in den Sternen.