Gittens "erste Alternative" des FC Bayern - Kehl reagiert

IMAGO/Madeleine Fantini

Laut Medienberichten ist der FC Bayern München an Jamie Gittens vom BVB interessiert

Die vermeintliche Suche des FC Bayern nach einem neuen Topstar für die offensiven Flügel sorgt seit geraumer Zeit für Schlagzeilen. Neben zahlreichen Akteuren, die schon auf eine imposante Vita blicken können, tauchte zuletzt auch immer wieder der Name von Jamie Gittens von Borussia Dortmund im Poker auf. Völliger Außenseiter ist der BVB-Youngster aber wohl nicht.

Der "kicker" hat einen Blick auf den Stand der aktuellen Flügel-Planungen des FC Bayern geworfen und Jamie Gittens vom BVB dabei durchaus als aussichtsreichen Kandidaten ins Spiel gebracht.

Zwar steht Nico Williams von Athletic Bilbao dem Fachmagazin zufolge bei den Bossen an der Säbener Straße am höchsten im Kurs, eine Chance auf den Spanier bekommt man aber wohl ohnehin nur, wenn der FC Barcelona aus finanziellen Gründen die Waffen strecken müsste. Der "kicker" urteilt allerdings, dass es selbst in diesem Fall kein Selbstläufer wäre, Williams von einem Wechsel nach München zu überzeugen. Zumal Barca schon jetzt weniger Gehalt bieten und dennoch die besseren Karten haben soll.

Am ebenfalls gehandelten Cody Gakpo vom FC Liverpool sollen in der bayerischen Landeshauptstadt hingegen Zweifel bestehen, Selbiges gilt angeblich für Kaoru Mitoma von Brighton & Hove Albion. Mit Bradley Barcola von Paris Saint-Germain soll ein anderer Kandidat schlicht nicht zum Verkauf stehen.

"Erste Alternativen für Williams", so heißt es daher, seien Gittens und Rafael Leao von der AC Mailand.

Kein klares Dementi vom BVB-Boss

Für Leao spricht demnach, dass er Befürworter in München hat und man darauf hoffen soll, Min-jae Kim als Verhandlungsmasse in den Deal einfließen zu lassen. Mit Gittens soll sich der FC Bayern bereits "im Austausch" befinden, der Weg zum Transfer aber vor allem daher steinig sein, da auch der FC Chelsea interessiert sein soll und ein Wettbieten teuer werden könnte. Gut 60 Millionen Euro soll der BVB für seinen Youngster fordern.

Dass der Engländer das Ruhrgebiet zeitnah verlassen könnte, lassen allerdings auch Worte erahnen, die BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl jüngst im Rahmen der Klub-WM wählte.

"Ich habe derzeit mit Max Eberl [Sportvorstand FC Bayern, d.Red.] keinen Kontakt, aber sonst gleichwohl einen sehr guten", sagte Kehl, der konkret mit den Gerüchten um Gittens konfrontiert wurde. "Trotzdem gibt es im Moment zu dem Thema nichts zu sagen." Ein klares Dementi klingt eindeutig anders.

Zudem bestätigte Kehl, dass die BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Carsten Cramer - wie zuvor Eberl bei den Bayern - aus den USA abgereist seien. "Die beiden sind viel unterwegs, haben viele Termine, werden aber auch zeitnah wieder dazukommen", so Kehl. "Das hat mit vielen Themen zu tun. Das sind keine Transferthemen. Die begleiten wir hier schon."