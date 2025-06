USA, Mexiko und Saudi-Arabien ziehen ins Viertelfinale ein

AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/OMAR VEGA

Die USA bejubeln ihren Sieg über Haiti

Die Fußball-Nationalmannschaft von Saudi-Arabien ist Gastgeber USA und Mexiko beim Gold Cup ins Viertelfinale gefolgt. Die Mannschaft von Trainer Hervé Renard sicherte sich mit einem 1:1 (0:1) gegen Trinidad und Tobago Platz zwei in der Gruppe D hinter den Amerikanern, die Haiti 2:1 (1:1) bezwangen. Mitfavorit Mexiko reichte ein 0:0 gegen Costa Rica, um in Gruppe A vor Los Ticos als Erster in die K.o.-Runde einzuziehen.

Dort trifft Mexiko auf die Saudis, die als Gast am Kontinentalturnier der CONCACAF teilnehmen. Die USA bekommen es mit Costa Rica zu tun.

Nach dem Rückstand durch Dante Sealy (10.) sicherte Firas Al-Buraikan den Arabern in Paradise im US-Bundesstaat Nevada das wertvolle Unentschieden. Vier Punkte reichten für Rang zwei hinter den makellosen USA, für die in Arlington der frühere Münchner Malik Tillman (10.) und Patrick Agyemang (75.) erfolgreich waren.