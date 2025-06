Werner-Gehalt bei RB Leipzig enthüllt

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Ole Werner heuert bei RB Leipzig an

Die Einigung zwischen den Klubs ist mittlerweile erfolgt und in Kürze dürfte der Wechsel von Ole Werner vom SV Werder Bremen zu RB Leipzig auch offiziell vermeldet werden. Zuvor wurde allerdings noch enthüllt, wie viel der Trainer nun bei den Roten Bullen verdient.

Rund dreieinhalb Wochen nach seiner Freistellung bei Werder Bremen übernimmt Ole Werner schon wieder einen neuen Job in der Fußball-Bundesliga und heuert bei RB Leipzig an. Zuvor hatte es intensive Verhandlungen über die Ablöse gegeben. Lange stand diese Frage einer Einigung zwischen den beiden Vereinen im Wege, zwischenzeitlich drohte die Werner-Verpflichtung gar zu platzen.

Am Ende einigten sich die Roten Bullen und der Weser-Klub laut verschiedenen Medienberichten auf eine Summe unter zwei Millionen Euro, die wohl zusammengesetzt sein soll aus einer Grundablöse von 1,5 Millionen Euro und etwaigen Bonuszahlungen, die das Gesamtpaket auf zwei Millionen Euro anheben können.

Während die Klubs noch verhandelten, war Werner dem Vernehmen nach schon lange einig mit RB. Berichten zufolge stand in Windeseile fest, dass der damalige Aufstiegscoach der Bremer gern in Sachsen weitermachen wollte. Ein unterschriftsreifes Arbeitspapier lag schnell bereit. Und dieses verspricht dem 37-Jährigen eine satte Gehaltserhöhung, wie "Bild" erfahren hat.

Demnach verdient Werner in Leipzig nun 2,5 Millionen Euro im Jahr. Bei Werder soll es zuvor nur in etwa die Hälfte davon gewesen sein. Doch besagte 2,5 Millionen Euro sind nur das Grundgehalt. Denn Werner soll noch eine Erfolgsoption bekommen haben. Demnach kann sich das Gehalt durch Bonuszahlungen im Erfolgsfall auf bis zu drei Millionen Euro erhöhen.

Ole Werner hat CL-Klausel bei RB Leipzig

Aber: Das Salär kann auch schrumpfen. Nämlich dann, wenn kein Erfolgsfall eintritt. Wie "Bild" nämlich weiter berichtet, hat Werner bereits die neue Champions-League-Klausel im Arbeitspapier hinterlegt.

Heißt: Gelingt der Einzug in die Königsklasse nicht - so wie es jetzt erstmals in diesem Jahr der Fall war -, dann kassiert Werner 30 Prozent weniger Gehalt. Ähnlich soll das auch in den künftigen Spielerverträgen geregelt werden.

Wann die Werner-Verpflichtung offiziell wird, ist noch offen. Laut "Bild" ist der Coach in dieser Woche noch in Afrika im Urlaub. Gut möglich, dass sich RB-Fans noch ein paar Tage gedulden müssen.