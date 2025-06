Ex-Stürmer offen für VfB-Rückkehr: "Meine große Liebe"

IMAGO/Royale Union Saint-Gilloise v Eintracht Fran

Sasa Kalajdzic hat 2024/2025 kein einziges Spiel bestritten

Die abgelaufene Saison will Sasa Kalajdzic möglichst schnell aus seinem Gedächtnis streichen. Nach großem Verletzungspech bestritt er in 2024/2025 kein einziges Pflichtspiel für die Wolverhampton Wanderers. Jetzt will der Mittelstürmer endlich zurück auf die große Fußballbühne.

Im Februar 2024 riss sich Sasa Kalajdzic, damals noch als Leihspieler von Eintracht Frankfurt, im Bundesliga-Spiel beim SC Freiburg das Kreuzband im rechten Knie. Es war bereits die dritte Kreuzbandruptur in seiner Profi-Laufbahn.

Nach der Rückkehr nach Wolverhampton hat der Österreicher kein einziges Pflichtspiel mehr für die Wolves bestritten, war in Gänze damit beschäftigt, sein Reha-Programm zu absolvieren und wieder die nötige Stabilität in sein lädierte Knie zu bekommen.

Nun will der 27-Jährige endlich wieder angreifen. Wie und wo es dabei konkret für den gebürtigen Wiener weitergeht, ließ Kalajdzic selbst im Gespräch mit dem "kicker" noch vollkommen offen: "Das wird sich zeigen. Nach aktuellem Stand starte ich mit den Wolves in die Vorbereitung, aber auch eine Leihe ist eine Option, wenn alles für alle Seiten passt. Ich möchte einfach wieder auf dem Platz stehen und spielen."

Der 2,00-Meter-Hüne betonte dabei explizit, dass neben der englischen Premier League auch die Top-Ligen in Deutschland, Spanien oder Italien für ihn "Optionen" sind.

Kalajdzic: "Eine Leihe muss immer logisch sein"

Vor allem ein erneutes Engagement beim VfB Stuttgart, wo er zwischen 2019 und 2022 seinen großen Durchbruch in einer europäischen Top-Fünf-Liga gefeiert hatte, hätte für den Torjäger selbst seinen Reiz.

"Ich habe schon oft gesagt, dass der VfB der Verein ist, der mir am meisten am Herzen liegt. Ich verfolge so gut wie jedes Spiel. [...] Der VfB ist meine erste große Liebe im Fußball und das wird er auch für immer sein", betonte Kalajdzic.

Sein aktuelles Arbeitspapier in Wolverhampton läuft noch bis 2027. Ein Leihgeschäft ins Ländle könnte sich der Spieler selbst offenkundig vorstellen. Dass Kalajdzic aber in Stuttgart überhaupt auf die angestrebte Spielzeit kommen würde, wäre nach aktuellem Stand überhaupt nicht sicher. Mit Nick Woltemade, Deniz Undav und Ermedin Demirovic ist der VfB gerade auf der Mittelstürmer-Position bereits erstklassig besetzt.

"Ich kenne die Bundesliga, und sie kennt mich, das würde schon mal passen. Und ich würde auch nie eine Tür zumachen - aber das gilt generell, nicht nur für den VfB. Der VfB hat drei Stürmer, und alle drei Stürmer haben es letzte Saison gut gemacht. Eine Leihe muss immer logisch sein. Im Fußball gibt es das selten bis gar nicht, dass man jemanden nur wegen einer tollen Vergangenheit oder aus Liebe holt. Es muss alles passen", stimmte auch Kalajdzic zu.

Für den VfB Stuttgart hatte er in 51 Bundesliga-Partien 22 Treffer erzielt.