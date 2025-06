So weit ist der 1. FC Köln mit seinem Wunschspieler

IMAGO/Gerhard Schultheiß

Tom Krauß (l.) spielte letzte Saison noch auf Leihbasis für den VfL Bochum

Für die bevorstehende Bundesliga-Saison hat sich der 1. FC Köln mit Ragnar Ache und Isak Johannesson bereits namhaft verstärkt und dabei für die externen Neuzugänge bereits rund zehn Millionen Euro in die Hand genommen. Als weiterer Wunschspieler beim Aufsteiger gilt Tom Krauß vom Konkurrenten 1. FSV Mainz 05. Hier gestaltet sich die Situation allerdings weiterhin kompliziert.

Schon seit Wochen arbeitet der Kölner Sportdirektor Thomas Kessler an einer Verpflichtung des Mittelfeldspielers, der in der abgelaufenen Bundesliga-Spielzeit noch auf Leihbasis beim VfL Bochum gespielt hatte.

Ein Leihgeschäft würde es bei dem 24-Jährigen, der noch bis 2027 bei Mainz 05 unter Vertrag steht, wohl auch dieses Mal werden. Allerdings pocht der 1. FC Köln darauf, sich eine Kaufoption für Tom Krauß zu sichern, um ihn nach Möglichkeit auch noch fest verpflichten zu können.

Sportchef Kessler bestätigte, dass in dieser Frage noch immer keine Einigung mit den Mainzern erreicht sei. "Wir sind kein Farmklub", wurde Kessler im "kicker" zitiert.

Mainz startet am 2. Juli in die Vorbereitung

Heißt konkret: Sollte sich Tom Krauß, wie von allen Beteiligten erhofft, in Köln ähnlich wie zuletzt in Bochum zu einem Leistungsträger und Stammspieler entwickeln, will der Effzeh von der sportlichen Weiterentwicklung des Spielers auch direkt profitieren - und ihn eben nicht im Sommer 2026 wieder abgeben müssen.

Ein fixer Transfer bereits in diesem Jahr ist nach derzeitigem Stand allerdings noch immer kein Thema. Die Rheinhessen würden für Krauß wohl eine Ablösesumme im mittleren einstelligen Millionenbereich aufrufen, was für die Kölner wohl zu viel ist.

Wie es in dem "kicker"-Bericht weiter heißt, könnte sich die Personalie noch weiter hinziehen. Dass die Zukunft von Tom Krauß zum Mainzer Vorbereitungsstart am 2. Juli entschieden sein wird, gilt mittlerweile als eher unwahrscheinlich.