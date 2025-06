"Die touchen alle an": Bayerns-Transferprobleme aufgedeckt

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Der FC Bayern sucht nach Spielern

Der FC Bayern hat dieser Tage arge Probleme, den Kader für die kommende Saison an einigen Stellen nachzubessern. Allen voran der von Sport-Vorstand Max Eberl versprochene "herausragende Spieler" ist noch nicht gefunden worden. Das liegt laut einem Medienbericht möglicherweise auch an dem eher ungewöhnlichen Vorgehen der Verantwortlichen.

Spätestens seitdem klar ist, dass Leroy Sané seinen Vertrag beim FC Bayern nicht verlängert, braucht der FC Bayern dringend Verstärkung für die Offensive. In den letzten Tagen wurde verschiedene Stars als "Wunschspieler", "Top-Kandidat" oder ähnliches gehandelt. Verschiedene Namen kursieren rund um die Münchner.

Im Falle der offensiven Außenbahn waren das in den letzten Wochen Nico Williams, Rafael Leao, Bradley Barcola, aber auch Jamie Gittens und Gabriel Martinelli. Nur: Vollzug konnte der FCB noch bei keinem von ihnen vermelden. Das könnte laut "Bild"-Fußballchef Christian Falk auch am Vorgehen der Bayern-Bosse liegen, wie dieser im Podcast "Bayern Insider" erklärte.

"Uns hat jemand intern gesagt, die touchen alle Spieler immer ein bisschen an. Aber keiner weiß so richtig, bin ich jetzt Plan A oder Plan B, viele fühlen sich als Plan C", verriet Falk seine Informationen, die er von einem Branchenkenner erhalten hat.

Die Berater wüssten dann nicht, wie groß genau das Interesse der Münchner sei und würden sich dann aufgrund der geringen Verlässlichkeit auch nach anderen Optionen umsehen, heißt es weiter im Podcast. Williams beispielsweise entschied sich zuletzt für den ebenfalls um ihn werbenden FC Barcelona.

Sollte der FC Bayern wieder bei nur einem Spieler all-in gehen?

"Man spricht, hier und da. Wie ein Angler, der überall seine Angel auswirft und schaut, wo was anbeißt", schilderte Falk-Kollege Tobias Altschäffl die Bayern-Maßnahmen.

Bayern-Patron Uli Hoeneß, früher Manager und Präsident des FC Bayern, habe das immer anders geregelt. "Er hat immer gesagt, wir legen uns auf was fest, das ist unser Plan A. Wir geben dem Spieler auch dieses absolute Gefühl. Und wir brauchen keinen Plan B, weil wir nur dich wollen. Diese Vorgehensweise ist Bayern-like und hat immer sehr gut funktioniert", sagte Falk.