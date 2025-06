Attacke auf Barca? FC Bayern mit neuer Williams-Offerte

IMAGO/900/Cordon Press

Wechselt Nico Williams doch zum FC Bayern?

Der FC Bayern gibt die Bemühungen um einen Transfer des spanischen Europameisters Nico Williams von Athletic Bilbao nicht auf, obwohl dieser dem FC Barcelona bereits eine Wechsel-Zusage gegeben hat.

Wie "L'Equipe" berichtet, liegt dem 22 Jahre alten Flügelstürmer ein verbessertes Angebot des deutschen Rekordmeisters vor. Dieses beläuft sich demnach auf ein Fixgehalt von zehn Millionen Euro netto pro Jahr. Hinzu kommen erfolgsabhängige Prämien in Höhe von zwei Millionen Euro, heißt es.

Auch der Pay-TV-Sender "Sky" greift die Berichterstattung der französischen Sportzeitung auf. Dort heißt es allerdings, Nico Williams führe derzeit keine persönlichen Gespräche mit dem FC Bayern. Er warte stattdessen auf eine Einigung zwischen Bilbao und Barca.

Die Basken sollen auf die in Williams' bis 2027 datierten Vertrag enthaltene Ausstiegsklausel pochen, die Berichten zufolge zwischen 58 und 65 Millionen Euro liegen soll. Der spanische Doublesieger dagegen würde dem Vernehmen nach gerne weniger Ablöse für Williams zahlen.

FC Bayern hofft auf Barcas finanzielle Probleme

Der FC Bayern, so ist zu hören, soll derweil darauf hoffen, dass der Williams-Transfer nach Barcelona letztlich an den finanziellen Problemen der Katalanen scheitert und man dann doch noch zum Zuge kommen kann. Einige Verantwortlichen wollten Williams "unbedingt" an die Säbener Straße lotsen, schreibt "Sky".

Die Entscheidung, im Williams-Poker nicht aufzugeben, soll Sportvorstand Max Eberl zusammen mit weiteren Granden wie Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge nach seiner Abreise von der Klub-WM in den USA und seiner Rückkehr nach München getroffen haben.

Bei Barca wurden die Pläne des FC Bayern laut "Marca" durchaus registriert. Sie sollen die Entscheider der Katalanen aber kaltlassen. Man sei weiter zuversichtlich, Williams verpflichten zu können, hieß es.