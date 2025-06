Brasilien-Star auf der Liste des FC Bayern

IMAGO/Roberto Casimiro

Gabriel Martinelli wird mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht

Beim FC Bayern kehrt in diesen Tagen aufgrund der vielen Transfer-Gerüchte keine Ruhe ein. Nun hat sich ein weiterer Name auf die Liste derer gesellt, die als Verstärkung für die Offensive gehandelt werden. Dieses Mal im Fokus: Ein Brasilien-Star!

Wer folgt Leroy Sané als Waffe für die offensive Außenbahn beim FC Bayern? Diese Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten.

Zwar kündigt Sport-Vorstand Max Eberl rund um den feststehenden Sané-Abgang an, man werde einen "herausragenden Spieler" verpflichten, doch bislang mühen sich die Münchner nach Kräften, einen solchen zu finden, sind bislang aber noch nicht am Ziel angelegt (was möglicherweise auch am Vorgehen liegen könnte).

Schwierigkeiten hin oder her: Die Liste der potentiellen Kandidaten ist zuletzt zumindest nicht kürzer geworden. "Bild" bringt zu Wochenbeginn nun nämlich einen Brasilien-Star mit dem deutschen Rekordmeister in Verbindung. Laut der deutschen Boulevard-Zeitung wurde Gabriel Martinelli von den Verantwortlichen ins Auge gefasst.

Der 24-Jährige steht beim FC Arsenal unter Vertrag und ist 18-facher brasilianischer Nationalspieler. 2021 wurde er mit der Selecao Olympiasieger.

Martinelli schon länger Thema beim FC Bayern

Dem Bericht nach soll Martinelli schon unter Thomas Tuchel Thema an der Säbener Straße gewesen sein, unter Vincent Kompany ist er nun erneut in den Fokus geraten.

Martinelli sei zwar nicht ganz oben auf der Liste für die vakante Außenposition, aber ein weiterer Name, der diskutiert wird. Der schnelle und dribbelstarke Brasilianer kam in der abgelaufenen Saison auf wettbewerbsübergreifende zehn Tore und sechs Vorlagen.

Neben Martinelli gab es in den letzten Tagen und Wochen noch zahlreiche weitere Gerüchte um die Offensive. Bradley Barcola von Paris Saint-Germain, Nico Williams von Athletic Bilbao, Rafael Leao von der AC Mailand, Cody Gakpo vom FC Liverpool, Jamie Gittens von Borussia Dortmund und zuletzt auch Liverpools Luis Díaz waren oder sind Thema an der Säbener Straße.