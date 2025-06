Bielefeld lässt André Becker ziehen

www.imago-images.de/SID/IMAGO/Christoph Kinzinger

André Becker verlässt Bielefeld in Richtung Ulm

Pokalfinalist und Zweitliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld hat den Abgang von Angreifer André Becker verkündet.

Der 28-Jährige, der im Vorjahr von den Ostwestfalen verpflichtet worden war, wechselt zur kommenden Saison zum künftigen Drittligisten SSV Ulm.

In der Hinrunde der vergangenen Spielzeit hatte Becker zwei Pokaltreffer für die Arminia erzielt, in der Rückrunde war er an den Drittligisten Waldhof Mannheim verliehen.