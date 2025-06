1860 München verpflichtet Ex-BVB-Star

IMAGO/Ulrich Wagner

Markus Brzenska stand am Sonntag bereits bei den Löwen auf dem Trainingsplatz

Fußball-Drittligist TSV 1860 München hat pünktlich zum Start der neuen Saisonvorbereitung sein Trainerteam komplettiert. Wie die Löwen am Sonntag offiziell vermeldeten, haben sie dafür einen ehemaligen Bundesliga-Profi verpflichtet.

Markus Brzenska heuert als neuer Co-Trainer bei 1860 München an. Das bestätigte der Tabellenelfte der abgelaufenen Spielzeit in der 3. Liga am Sonntag offiziell. Der 41-Jährige stand am selben Tag bereits beim Auftakttraining erstmals auf dem Trainingsgelände der Löwen an der Grünwalder Straße.

Brzenska arbeitete bereits bei Viktoria Köln unter Cheftrainer Patrick Glöckner, der den ehemaligen Bundesliga-Profi nun erneut in sein Team holte.

"Mir war immer wichtig, dass ich einen Co-Trainer in meinem Trainerstab habe, der ehemaliger Profi-Fußballer ist. Markus kenne ich bereits aus meiner Trainerstation in Köln. Wir haben ein gutes Vertrauensverhältnis und er kann mit seiner fußballerischen Erfahrung von knapp 200 Spielen in der 1. und 2. Bundesliga der Mannschaft in allen Belangen weiterhelfen", meinte der Chefcoach der Sechziger zur der Personalie auf der Vereinshomepage.

1860 München vor achter Drittliga-Saison in Folge

In der ersten Liga war Markus Brzenska zwischen 2003 und 2008 insgesamt 86 Mal für Borussia Dortmund aktiv. Anschließend spielte er noch 96 Mal für den MSV Duisburg und Energie Cottbus in der 2. Bundesliga.

Der ehemalige Verteidiger meinte über seine neue Aufgabe in München, die er nun nach knapp zwölfmonatiger Pause vom Fußballgeschäft angetreten hat: "In der vergangenen Saison habe ich mir bewusst eine Auszeit genommen, um die Batterien aufzuladen. Nun bin ich heiß auf die neue Aufgabe und freue mich, zusammen mit Patrick und den Kollegen im Trainerstab für den TSV 1860 München arbeiten zu dürfen."

Die Münchner Löwen starten in ihre nunmehr achte Drittliga-Spielzeit in Folge.