Neuer Kapitän für Dynamo Dresden?

IMAGO/Oliver Zimmermann

Wird Niklas Hauptmann etatmäßiger Kapitän der SG Dynamo Dresden?

Mit einer insgesamt souveränen Drittligasaison 2024/25 hat Dynamo Dresden den Aufstieg in die 2. Bundesliga perfekt gemacht. Für die anstehenden Aufgaben arbeitet man an der Elbe nun am richtigen Kader - neuer Kapitän inklusive?

Damit die Rückkehr in die 2. Bundesliga für Dynamo Dresden nicht zu einem kurzen und unerfreulichen Gastspiel wird, werkelt die sportliche Führung der Sachsen schon an Verstärkungen für den Kader. Das bestätigte Sportchef Thomas Brendel.

"Der Markt kommt in Bewegung – und wir beobachten das natürlich. Wir wollen mal schauen, wie die Vorbereitung läuft. Wir müssen uns mit der Rechtsverteidiger- und Stürmer-Position auseinandersetzen", erklärte Brendel dem "MDR" an Rand des Trainingsauftakts der SGD.

Überstürzen wolle man allerdings nichts, sondern mit "Bedacht handeln". "Da gehen wir mit sehr viel Ruhe vor. Die Transfers, die wir machen, sollen richtig sein. Wir lassen uns nicht treiben", führte Brendel weiter aus.

Überstürzen wird man sicherlich auch nichts bei der Besetzung des Kapitänpostens, laut "kicker" zeichnet sich aber eine Änderung ab. Routinier Stefan Kutschke, der zwar weiterhin Torgefahr ausstrahlt, zuletzt aber dennoch in die Jokerrolle rutschte, könnte von Vielspieler Niklas Hauptmann abgelöst werden.

Dynamo Dresden will vor Beginn des Trainingslagers handeln

Hauptmann, der sich trotz gesundheitlicher Probleme durch den Endspurt der abgelaufenen Spielzeit quälte und aktuell pausieren muss, vertrat Kutschke bereits 2024/25 regelmäßig, nun soll er eine "gute Chance" haben, das Amt komplett zu übernehmen.

Die anstehende Woche dürfte zumindest die ein oder andere Klarheit bringen.

"Es ist schon wichtig, vorm Trainingslager das eine oder andere noch zu machen, das ist unser Ziel. Weil dort vom Trainerteam viel Input in die Mannschaft reingebracht werden kann", zitiert die "Bild" Brendel. In besagtes Trainingslager brechen die Dresdner am Sonntag auf - mit neuem Personal und neuem Spielführer?