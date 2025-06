Entscheidung um Köln-Angreifer gefallen

IMAGO/Maximilian Koch

Wechselt offenbar vom 1. FC Köln zu RWE: Marvin Obuz

Eigengewächs Marvin Obuz hat sich beim 1. FC Köln nicht nachhaltig durchsetzen können. Im Sommer kommt es zu einer Trennung - und zu einer Rückkehr an alte Wirkungsstätte.

Bereits am Montagvormittag hatte die "WAZ" vermeldet, dass Marvin Obuz vom 1. FC Köln vor einer Rückkehr zu Drittligist Rot-Weiss Essen steht. Ein Deal zwischen beiden Klubs sei "sehr nahe", hieß es. Am Nachmittag machten die beiden Vereine den Wechsel des Angreifers dann auch offiziell.

"Wir sind glücklich, dass es uns gelungen ist, Marvin von der Rückkehr zu Rot-Weiss Essen überzeugen zu können. Der Kontakt zwischen uns ist nach seiner Rückkehr nach Köln nie abgerissen", wird RWE-Direktor Profifußball Marcus Steegmann in einer Mitteilung des Klubs zitiert: "Mit Marvin bekommt unser Spiel nach vorne definitiv mehr Möglichkeiten."

Andere konkrete Angebote, etwa von Aufsteiger und Pokalfinalist Arminia Bielefeld, sollen Obuz nicht vorgelegen haben. Auch Dynamo Dresden wurde zuletzt mit dem Kölner in Verbindung gebracht. Allein zu Klubs in Österreich und in der Schweiz soll Kontakt bestanden haben, so die Regionalzeitung nun.

Wie viel Rot-Weiss Essen nun bereit ist, für den Flügelstürmer zu zahlen, geht aus dem Bericht nicht hervor. Nur so viel: Der Drittligist habe sich "für seinen Wunschspieler sehr gestreckt". Immerhin wird keine Ablösesumme fällig, da Obuz' Vertrag bei den Domstädtern zum 30. Juni ausläuft.

Obuz verpasst Durchbruch beim 1. FC Köln

Der 23 Jahre alte Marvin Obuz hat seine komplette Jugend beim 1. FC Köln verbracht, debütierte in der Saison 2021/22 bei den Profis im DFB-Pokal. Zunächst in der Regionalligamannschaft des Domklubs geparkt, wurde der Rechtsfuß in der Folgespielzeit an den damaligen Zweitligisten Holstein Kiel verliehen. Doch auch im Norden machte der Angreifer letztlich mehr Spiele für die zweite Mannschaft als für die Profis.

Was folgte, war ein Leihgeschäft, das sich für alle Beteiligten auszahlen sollte: Drittligist Rot-Weiss Essen schnappte sich das Köln-Talent in der Saison 2023/24. An der Hafenstraße machte er sogleich 34 Ligaspiele, in denen ihm sieben Tore gelangen. Zudem wuchs eine Verbundenheit mit dem Klub, die nun offenbar mit ausschlaggebend für den erneuten Wechsel war.

Nach seiner Rückkehr nach Köln blieb für Marvin Obuz in der abgelaufenen Saison erneut nur die Rolle als Reservist. Insgesamt kam er auf sechs Pflichtspiele, allerdings wurde er nicht einmal in die Startelf berufen.