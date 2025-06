Bericht: RB Leipzig in guten Gesprächen mit Duo

IMAGO/Seskimphoto

Romulo spielte mit Göztepe eine starke Saison 2024/2025

Nachdem RB Leipzig seine offene Cheftrainer-Frage endlich geklärt hat - die offizielle Bestätigung der Verpflichtung Ole Werners wird in Kürze erwartet - richtet sich der Fokus beim Fußball-Bundesligisten fortan wieder auf die weitere Kaderplanung. Mit gleich mehreren Spielern könnte es dabei schon bald eine Einigung geben.

Mit Arthur Vermeeren (kam von Atlético Madrid) und Ezechiel Banzuzi (kam von OH Leuven) hat RB Leipzig zuletzt zwei externe Neuzugänge vermeldet, hat in seinem Profi-Kader allerdings noch immer einige Planstellen offen.

Mit Flügelspieler Nicolas Kühn vom Celtic FC aus Schottland und Stürmer Romulo von Göztepe Izmir aus der Türkei könnten gleich zwei Kader-Baustellen wohl schon zeitnah geschlossen werden.

Das zumindest vermeldete der "kicker" am Montag. Nach Angaben des Fachmagazins befindet sich RB Leipzig nämlich in beiden Personalien bei den Gesprächen "in einem fortgeschrittenen Stadium".

Heißt konkret: Sowohl der 25-jährige Deutsche als auch der 23-jährige Brasilianer könnten schon bald fix zu den Roten Bullen wechseln, die sich in der abgelaufenen Bundesliga-Spielzeit zum ersten Mal nicht für den Europapokal qualifizieren konnten.

RB Leipzig startet am 10. Juli in die Vorbereitung

Kühn, der zwischen 2019 und 2021 zwei Spielzeiten für den FC Bayern II in der 3. Liga bestritten hat, wird nach herausragenden Leistungen für den schottischen Rekordmeister schon länger mit einem Wechsel zu RB Leipzig in Verbindung gebracht.

Romulo gilt derweil als große Überraschung in der türkischen Süper Lig, steuerte in der letzten Saison starke 19 Scorerpunkte in 29 Spielen bei.

Läuft in den weiteren Verhandlungen in den kommenden Tagen alles nach Plan, könnten Kühn und Romulo schon zum offiziellen Vorbereitungsstart der Leipziger zum Mannschaftstraining dazustoßen. Dieser ist für den 10. Juli angesetzt.