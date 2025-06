Ex-Bayern-Star als Wirtz-Ersatz nach Leverkusen?

IMAGO/Joris Verwijst

Der Ex-Münchner Malik Tillmann ist Thema bei Bayer Leverkusen

Beim FC Bayern München gelang ihm der endgültige Durchbruch nicht, dafür startete Malik Tillman danach bei PSV Eindhoven so richtig durch. Nun winkt dem offensiven Mittelfeldspieler die Chance auf ein Comeback in der Bundesliga, allerdings bei einem Konkurrenten der Münchner: Bayer Leverkusen!

Der Trophäenschrank von Malik Tillman ist im jungen Alter von 23 Jahren bereits gut gefüllt. Aus seiner Zeit beim FC Bayern datiert (unter anderem) ein Champions-League-Sieg und eine deutsche Meisterschaft, mit den USA wurde der gebürtige Nürnberger, der allerdings das Nationaltrikot des US-Teams trägt, im letzten Jahr CONCACAF-Nations-League-Sieger, und mit PSV Eindhoven gewann er zuletzt zweimal den Titel in der Eredivisie.

Kein Wunder, dass zahlreiche Top-Klubs mittlerweile auf den offensiven Mittelfeldspieler aufmerksam geworden sind, der in 2023/24 erst auf Leihbasis für PSV spielte und mittlerweile fest verpflichtet wurde. Für zwölf Millionen Euro wechselte Tillman im letzten Sommer dauerhaft in die Niederlande.

Bei seiner Unterschrift ließ sich der Offensivmann wohl auch eine Ausstiegsklausel in seinen Vertrag schreiben, die laut "Sky" bei 30 bis 40 Millionen Euro liegen soll. Und genau diese will nun offenbar Bayer Leverkusen aktivieren.

Mailk Tillmann überzeugt derzeit bei PSV Eindhoven

Nach übereinstimmenden Medien-Informationen gilt Tillman bei den Werkself-Verantwortlichen als Top-Lösung für die Nachfolge des zum FC Liverpool abgewanderten Florian Wirtz.

FC Bayern könnte Bayer Leverkusen dazwischengrätschen

Während schon Klarheit darüber herrsche, dass die besagte Klausel aktiviert werden soll, müss(t)en mit dem früheren Bayern-Profi, der in der Jugend des Rekordmeisters ausgebildet wurde, aber "nur" sieben Pflichtspiele für den FCB absolvierte, noch Gespräche geführt werden von Bayer-Seite aus. Diese würden aber derzeit aufgenommen werden, hieß es jüngst im "kicker".

Nach Infos von "The Athletic" verhandelt Bayer derzeit parallel mit PSV über den Transfer.

Aber: Sollten sich die Leverkusener mit Tillman auf einen Wechsel verständigen können, müsste jedoch noch eine allerletzte Hürde genommen werden. Denn die Münchner sicherten sich damals beim Verkauf an PSV ein sogenanntes Matching Right beim Offensivmann zu.

Heißt: Im Falle eines Verkaufs könnten die Bayern theoretisch mitbieten bzw. dazwischengrätschen mit einer eigenen Offerte. Danach sieht es aktuell aber nicht aus. Im offensiven Mittelfeld ist der FCB gut besetzt. Die Münchner suchen eher auf den Außenbahnen.

Tillman zeichnete sich in der abgelaufenen Saison in der Eredivisie für zwölf Tore und zwei Vorlagen in 26 Spielen verantwortlich. In der Champions League traf der 23-Jährige drei Mal und legte zwei Treffer auf.