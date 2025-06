Klingen diese Gündogan-Aussagen wirklich nach Abschied?

IMAGO/Xu Chang

Ilkay Gündogan (l.) traf am Wochenende doppelt für ManCity

Ilkay Gündogan wurde im Gruppenspiel bei der Klub-WM zwischen Manchester City und Al Ain FC zu einem der Matchwinner für seine Farben, traf er beim 6:0-Kantersieg seiner Sky Blues gegen den Klub aus den Vereinigten Arabischen Emiraten doch gleich doppelt. Im Anschluss an die Partie wurde der Mittelfeldspieler wieder einmal mit Fragen nach seiner weiteren Zukunft konfrontiert.

Zuletzt brodelte die Gerüchteküche rund um den ehemaligen Kapitän der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft immer heißer. Galatasaray soll nach dem Mega-Transfer von Leroy Sané auch bei Ilkay Gündogan Ernst machen und seine Bemühungen zuletzt intensiviert haben, den 34-Jährigen nach Istanbul zu holen.

Nach dem 6:0-Sieg bei der Klub-WM äußerte sich Gündogan nun selbst zu den Spekulationen um seine Zukunft bei ManCity, meinte in der Mixed Zone dazu: "Ich habe noch ein Jahr lang Vertrag. Und ich bin sehr glücklich hier, das weiß glaube ich jeder."

Nach einem einjährigen Intermezzo beim FC Barcelona war Gündogan im vergangenen Sommer zurück auf die Insel gewechselt und unter Starcoach Pep Guardiola gleich wieder zum Führungsspieler avanciert. Einschließlich der beiden bisherigen Klub-WM-Einsätze steht der gebürtige Gelsenkirchener bei 52 Pflichtspiel-Einsätzen für die Cityzens.

Gündogan will weiter "auf höchstem Niveau spielen"

Vertraglich ist er noch bis 2026 an ManCity gebunden. Einen Abschied von dem Klub, für den er alleine 221 Mal in der Premier League auflief, forciere er selbst zumindest nicht, wie er ergänzte: "Ich glaube weiterhin, dass ich noch einige Jahre auf höchstem Niveau spielen kann, wenn ich gut auf meinen Körper achte. Ich denke, dass habe ich bewiesen. Auch in der letzten Saison, in der ich kein einziges Spiel verpasst habe. Ich bin einsatzbereit, ich bin fit. Ich fühle mich sehr gut. Und ich möchte noch lange auf höchstem Niveau spielen."

Bei der Klub-Weltmeisterschaft in den USA geht es am kommenden Donnerstag mit dem letzten Gruppenspiel gegen Juventus (Anstoß 21:00 Uhr) weiter.