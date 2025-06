Verwirrung um Barca-Star: FC Bayern interessiert?

IMAGO/Alberto Gardin

Ronald Araújo (l.) soll im Fokus des FC Bayern stehen

Unlängst stärkte die Führung des FC Barcelona Verteidiger Ronald Araújo eindeutig den Rücken, in den Medien kursieren nun allerdings dennoch Berichte, die einen Verbleib des Uruguayers bei Barca mehr als deutlich infrage stellen. Der FC Bayern soll zu den Klubs zählen, die die Situation gespannt verfolgen.

"Araújo? Wir wollen das Team verbessern, nicht schwächen. Wenn er geht, werden wir ein wichtiges Stück verlieren", erklärte Barcas Sportchef Deco zuletzt im Interview mit "La Vanguardia" mit Gerüchten um einen Abgang von Ronald Araújo konfrontiert. Und weiter: "Er hatte eine harte Saison, mit unfairer Kritik. Er ist einer der besten Innenverteidiger der Welt. Er will nicht gehen. Er will wieder zu seinem besten Niveau zurückkehren."

Dem spanischen Portal "fichajes.net" zufolge spielt Araújo allerdings keine besondere Rolle in den Planungen von Trainer Hansi Flick. Sollte ein Interessent demnach rund 60 Millionen Euro in den Ring werfen, würde man dem Defensivstar keine Steine in den Weg legen, heißt es. Sportliche Führung und Flick würden Araújo keineswegs als "unverzichtbar" ansehen. Wirklich aktiv soll man eine Trennung jedoch auch nicht forcieren.

FC Bayern soll zu den "Topkandidaten" zählen

Mögliche Interessenten nennt der Bericht auch: Der FC Bayern, der FC Chelsea und Manchester United behalten die Entwicklungen demnach im Blick.

Dass die Münchner die Situation als einer der "Topkandidaten" verfolgen, berichtet auch "Don Balon", schlägt davon ab aber deutlichere Töne an.

Araújo soll Barcelona "so schnell wie möglich" verlassen, heißt es dort. Araújo konzentriere sich für Flicks Dafürhalten nicht ausreichend auf sein Kerngeschäft: das Fußballspielen. Der Deutsche sei daher genervt und strebe einen Verkauf des Nationalspielers an.

Araújos Vertrag bei den Katalanen endet erst im Sommer 2031.