Williams-Hoffnungsschimmer für den FC Bayern?

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Hat der FC Bayern bei Nico Williams doch noch eine Chance?

Der FC Bayern gibt im eigentlich aussichtslosen erscheinenden Transfer-Poker um Nico Williams weiterhin nicht auf, obwohl der Flügelflitzer unbedingt zum FC Barcelona wechseln will. Einem Medienbericht zufolge könnte eine Transfer-Präferenz von Williams' Noch-Arbeitgeber Athletic Bilbao dem Bundesligisten aber in die Karten spielen.

Denn laut "sport.es" würde der spanische Erstligist den amtierenden Europameister nur ungerne an einen Ligarivalen verkaufen. Demnach zieht es Bilbao es vor, den Linksaußen an die Säbener Straße zu veräußern. Einem Transfer zum LaLiga-Titelverteidiger stehe man im Baskenland sehr skeptisch gegenüber, heißt es in dem Bericht der Sportzeitung.

Dafür soll Bilbao dem FC Bayern bei der Bezahlung der Ausstiegsklausel in Höhe von 58 Millionen Euro entgegenkommen. Diese Summe könne der deutsche Rekordmeister in Raten abstottern, sollte Williams, der sich mit Barca bereits auf einen Wechsel verständigt haben soll, sich nun doch noch für eine Fortsetzung seiner Karriere in der Bundesliga entscheiden.

FC Bayern hat Williams-"Trumpf"

Ein solches Entgegenkommen könne der FC Barcelona nicht erwarten, so "sport.es" weiter. Sollten die Katalanen die Exit-Option ziehen, so müssten der Klub die gesamte Summe auf einen Schlag überweisen. Für den finanziell schwer angeschlagenen Traditionsverein aus der Millionen-Metropole eine echte Hürde. Dies könnte sich in den Transfer-Gesprächen noch als "Trumpf" des Bundesligisten erweisen, heißt es.

Bei Barca soll man die Entwicklung jedoch ganz entspannt zur Kenntnis genommen haben. Man sei weiterhin optimistisch, die Verpflichtung des Wunschspielers abschließen zu können. Daran soll auch ein Angebot des FC Bayern nichts geändert haben, das jüngst beim spanischen Nationalspieler eingetroffen sein soll.

Wie "L'Equipe" berichtet, liegt dem 22-Jährigen seit wenigen Tagen eine verbesserte Offerte des FC Bayern vor. Dieses beläuft sich demnach auf ein Fixgehalt von zehn Millionen Euro netto pro Jahr. Hinzu kommen erfolgsabhängige Prämien in Höhe von zwei Millionen Euro, heißt es.

Auch der Pay-TV-Sender "Sky" greift die Berichterstattung der französischen Sportzeitung auf. Dort heißt es allerdings, Williams führe derzeit keine persönlichen Gespräche mit den Münchnern. Er warte stattdessen auf eine Einigung zwischen Bilbao und Barca.