Karaman-Schock! FC Schalke 04 lange ohne Kapitän

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Kenan Karaman wird dem FC Schalke 04 wochenlang nicht zur Verfügung stehen

In der vergangenen Saison gehörte Kenan Karaman zu den ganz wenigen Lichtblicken beim FC Schalke 04. Der Kapitän ging auch in den schweren Momenten als Führungsspieler voran, entwickelte sich auch abseits des Platzes zum absoluten Leader der Königsblauen. Nun droht dem Leistungsträger jedoch ein wochenlanger Ausfall.

Am Montagnachmittag verkündete Fußball-Zweitligist FC Schalke 04, dass Kapitän Kenan Karaman wegen einer nicht näher definierten Meniskusverletzung im linken Knie zunächst ausfällt. Der ehemalige Düsseldorfer soll sich die Blessur beim Trainingsauftakt der Königsblauen am Samstag zugezogen haben. Anschließend zeigte eine MRT-Untersuchung Auffälligkeiten, heißt es.

Zur Dauer der Zwangspause für den 31-Jährigen machte der Klub keine Angaben. Laut "Bild" wird der türkische Ex-Nationalspieler jedoch wochenlang ausfallen. Den Informationen des Boulevardblattes zufolge sei Karamans Meniskus angerissen. Eine operativer Eingriff ist "wohl unumgänglich", heißt es.

FC Schalke 04 zum Auftakt wohl ohne Karaman

Wie lange der Offensivspieler genau ausfällt, sei erst dann zu bestimmen, wenn die Operation am Knie des Deutsch-Türken erfolgreich durchgeführt wurde. Bereits jetzt stehe allerdings fest, dass Karaman dem FC Schalke 04 die gesamte Sommer-Vorbereitung über nicht zur Verfügung stehen wird. Mindestens sechs Wochen ist der Kapitän laut demnach "im Idealfall" zum Zuschauen verdammt.

Auch der Zweitliga-Auftakt am ersten August-Wochenende wird der erfahrene Kreativspieler damit verpassen. Auf wen der FC Schalke 04 am ersten Spieltag des deutschen Unterhauses treffen wird, gibt die DFL im Rahmen der Spielplan-Veröffentlichung am kommenden Freitag bekannt. Ob die Knappen auf den schweren Verlust personell reagieren werden, ist bislang noch unklar.

Karaman war 2022 ablösefrei von Besiktas zum FC Schalke 04 gewechselt. Für die Knappen absolvierte er seitdem 84 Pflichtspiele. Der Vertrag des Routinier ist noch bis 2028 datiert.