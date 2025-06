Bestätigt! Youngster verlässt den FC Bayern

IMAGO/Darius Simka

Matteo Vinlöf (M., hier im Mai 2024) wird den FC Bayern endgültig verlassen

Matteo Perez Vinlöf bricht seine Zelte beim FC Bayern endgültig ab und wird nicht mehr zum Deutschen Fußball-Meister zurückkehren. Das bestätigten die Münchner am Montagabend. Auch seine neue Vereinsstation steht bereits fest.

Der 19-Jährige, der bereits in der vergangenen Saison nicht in München gespielt hatte, sondern an den österreichischen Erstligisten Austria Wien verliehen war, wird sich in Richtung Kroatien verändern und bei Rekordmeister Dinamo Zagreb anheuern. Das bestätigten sowohl der FC Bayern als auch der 27-fache Titelträger Kroatiens am Montagabend.

Matteo Perez Vinlöf ist damit nach Angreifer Gabriel Vidovic der zweite Akteur, der sich in diesem Sommer vom FC Bayern aus in Richtung Zagreb verändern wird.

Am vorletzten Bundesliga-Spieltag der Saison 2023/2024 hatte Perez Vinlöf unter dem damaligen Cheftrainer Thomas Tuchel für den FC Bayern in der Bundesliga debütiert und war in der 74. Minute beim 2:0-Heimsieg gegen den VfL Wolfsburg eingewechselt worden. Es sollte allerdings der einzige Pflichtspiel-Einsatz für den deutschen Branchenprimus bleiben.

Perez Vinlöf soll rund zwei Millionen Euro kosten

In der abgelaufenen Spielzeit war der schwedische Juniorennationalspieler bereits nach Wien verliehen, bestritt für die Austria auf der Linksverteidiger-Position 38 Pflichtspiel-Einsätze und feierte dort seinen Durchbruch im Profi-Bereich.

Jochen Sauer, Direktor Nachwuchsentwicklung und Campus des FC Bayern, meinte zu der Personalie auf der Vereinshomepage der Münchner: "Matteo Perez Vinlöf ist ein wunderbares Beispiel, wie schnell sich Talente beim FC Bayern weiterentwickeln: Nachdem er es auf Anhieb zum Stammspieler in unserer U23 geschafft hatte, meisterte er auch den Sprung auf Erstliga-Niveau während seiner Leihsaison bei Austria Wien, wo er wie bereits zuvor Frans Krätzig einen bleibenden Eindruck hinterließ. Es ist der verdiente Lohn, dass er sich jetzt dauerhaft einem Klub anschließt, der konstant auf europäischem Top-Level agiert."

Unbestätigten Berichten zufolge soll der FC Bayern rund zwei Millionen Euro für den Linksfuß kassieren.