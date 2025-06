Wegen ter Stegen! Ex-Weltmeister poltert gegen Barca

IMAGO/Joaquim Ferreira

Marc-André ter Stegen steht in Barcelona vor einer schwierigen Zukunft

Für rund 25 Millionen Euro Ablöse hat sich der FC Barcelona auf der Torwart-Position mit Joan García verstärkt, der ausgerechnet vom Stadtrivalen Espanyol zur Blaugrana wechselt. Dem langjährigen Stammkeeper Marc-André ter Stegen droht damit die Verbannung auf die Ersatzbank, was bereits für heftige Reaktionen in und außerhalb Spaniens sorgte. Nun meldeten sich auch BVB-Vereinsikone Roman Weidenfeller und Rekordnationalspieler Lothar Matthäus zu Wort.

Roman Weidenfeller, der 2014 im deutschen Weltmeister-Kader stand und 349 Bundesliga-Spiele für Borussia Dortmund bestritt, kann die mögliche Degradierung von Marc-André ter Stegen bei Barca unter dem deutschen Cheftrainer Hansi Flick überhaupt nicht nachvollziehen.

"Ich kann nicht verstehen, dass man die Nummer eins beim FC Barcelona, Marc-André ter Stegen, der über viele Jahre seine Leistung gezeigt hat, der auch Mannschaftskapitän ist und nur durch eine Verletzung jetzt mal hinten ansteht, dass man ihn so unter Druck setzt. Ich kenne die Gründe nicht, warum das überhaupt der Fall ist", meinte der 44-Jährige in einem "Sky"-Interview.

Ter Stegen geht beim FC Barcelona bereits in seine zwölfte Saison, er ist mit Abstand der dienstälteste Akteur im Kader der Katalanen. Trotz laufenden Vertrags bis 2028 könnte er nun zur Nummer zwei hinter Neuzugang Joan García degradiert werden, völlig zum Unverständnis von BVB-Idol Weidenfeller.

"Er ist 33 Jahre alt, im besten Torwartalter, hat enorm viel Erfahrung und kommt jetzt gestärkt aus einer Verletzung raus. Natürlich braucht er Spielpraxis. Nicht nur für Barcelona, sondern auch für die deutsche Nationalmannschaft. Er ist die klare Nummer eins in Deutschland, deswegen ist es auch wichtig, dass er spielt", fürchtet der Ex-Keeper bereits um die Topform ter Stegens vor der anstehenden WM 2026.

Matthäus geht von Vereinswechsel aus

Ähnlich schätzt auch der deutsche Weltmeister-Kapitän von 1990 die Situation ter Stegens bei Barca ein. "Die Situation ist für ihn unangenehm. Er ist nach einer langen Verletzung in guter Form zurückgekommen [...]. Aber Joan Garcia, den Barca von Espanyol Barcelona verpflichtet hat, ist neun Jahre jünger. Er gehört schon zum Kader der spanischen Nationalmannschaft und soll dort in Zukunft auch spielen", schrieb Lothar Matthäus in seiner "Sky"-Kolumne.

Matthäus geht davon aus, dass ter Stegen daher noch in diesem Sommer in Richtung England oder in die Türkei wechseln könnte: "Bundestrainer Julian Nagelsmann kann irgendwann nicht mehr untermauern, dass er ihn aufstellt, wenn er in Barcelona nur auf der Bank sitzt. Wenn man sieht, dass Szczesny wahrscheinlich verlängert, gehe ich davon aus, dass ter Stegen Barcelona verlassen wird."