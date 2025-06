Scharfe Kritik an Julian Nagelsmann

IMAGO/Ulrich Hufnagel

War bei der U21-EM bislang nicht vor Ort: Julian Nagelsmann

Dass Bundestrainer Julian Nagelsmann bei der U21-EM in der Slowakei weiter mit Abwesenheit glänzt, bringt ihm neue Kritik ein.

"Für mich ist das ein Pflichttermin für den A-Trainer, sich das live anzuschauen anstatt vor dem Fernseher. Das ist nochmal was anderes. Man spricht immer darüber, wie eng verzahnt alles ist - und dann erweckt man den Eindruck: Schlussendlich interessieren tut es mich nicht", polterte der frühere Nationalspieler Markus Babbel vor dem Halbfinale der DFB-Auswahl gegen Frankreich bei "Sat1".

Der 52-Jährige ergänzte: "Das hat auch was mit Wertschätzung zu tun. Es ist ja auch nicht überraschend, dass wir heute dieses Halbfinale haben. Ich finde, da muss man den Urlaub drumherum planen."

Zuvor hatte DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig eine Lanze für Nagelsmann gebrochen: "Ich möchte eins sagen, damit nicht der Eindruck entsteht, dass der Bundestrainer auf der Couch liegt und sich nicht für das Thema interessiert. Der Bundestrainer wird kommen, sollten wir das Finale spielen."

Die aktuelle Debatte um Nagelsmann sei "ein typisch deutsches Thema. Bis auf den Herrn Gattuso (Nationaltrainer Italiens; Anm. d. Red.) habe ich noch keinen anderen Nationaltrainer gesehen."

Auf Babbels Kritik antwortete Rettig: "Am Stammtisch kriegst du natürlich Applaus dafür, das ist ja gar keine Frage, Markus."

U21-Stars angeblich "enttäuscht und verwundert" wegen Nagelsmann

Nagelsmanns Abwesenheit beim dramatischen Viertelfinale gegen Italien (3:2 n.V.) hatte angeblich auch Kritik in der Mannschaft hervorgerufen.

"Bild" berichtete, es sei zu hören gewesen, Spieler seien "enttäuscht und verwundert" gewesen, dass Nagelsmann die Partie in der MOL Aréna in Dunajska Streda nicht vor Ort verfolgt habe.

Es habe nach der makellosen Vorrunde zuvor mit drei Siegen aus drei Spielen und einer Tordifferenz von 9:3 die Hoffnung im Team gegeben, dass sich der Bundestrainer die Begegnung gegen die Azzurrini live auf der Tribüne anschaut, heißt es.

In der U21-Auswahl von Trainer Antonio Di Salvo tummeln sich mehrere Akteure, die auch Kandidaten für die WM 2026 in Kanada, USA und Mexiko sein könnten, allen voran Torjäger Nick Woltemade. Der Profi des VfB Stuttgart kam beim Final Four in der Nations League zuletzt bereits zweimal in der A-Nationalmannschaft zum Einsatz.

Brajan Gruda (Brighton & Hove Albion) und Rocco Reitz (Borussia Mönchengladbach) gehörten 2024 vor der EM immerhin zum Vorbereitungskader, auch wenn sie ohne Einsatz blieben.