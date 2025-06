Bayern-Stars flirten mit Transfer-Kandidat Woltemade

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Nick Woltemade ist Thema beim FC Bayern

U21-Shootingstar Nick Woltemade wurde in den letzten Wochen mit zahlreichen Klubs in Verbindung gebracht, darunter auch mit dem FC Bayern. Nun haben sich zwei Münchner Stars zum möglichen Transfer-Kandidaten geäußert und einen Wechsel begrüßt.

Nach einer furiosen Bundesliga-Saison beim VfB Stuttgart, seinem A-Nationalmannschafts-Debüt und seinen starken Leistungen bei der aktuellen U21-EM ist Nick Woltemade nicht nur in aller Munde, sondern mutmaßlich auch auf den Transfer-Listen zahlreicher Klubs gelandet. "Bild" berichtete zuletzt, dass Atlético Madrid, der FC Chelsea und auch der FC Bayern Woltemade beobachten sollen.

Und wie es scheint, hätten auch die aktuellen Münchner Stars nichts gegen einen Wechsel des 1,98 Meter großen Stürmers.

"Er ist ein guter Freund von mir, mich würde es natürlich freuen", sagte Bayern-Sechser Aleksandar Pavlovic am Montag in Charlotte/USA am Rande der Klub-WM mit Blick auf die Spekulationen um Woltemade und verriet zudem: "Wir haben da schon mal Späße drüber gemacht. Wir werden sehen, was in der Zukunft bei ihm ansteht."

Zudem fügte er auf die Frage, ob er sich denn um einen Transfer seines Kumpels bemühen werde, grinsend an: "Ja, schon."

Etwas ernster, aber ebenso positiv reagierte Bayern-Routinier Leon Goretzka auf die München-Gerüchte um den Angreifer. "Der Schritt zu Bayern sollte wohl überlegt sein", sagte Goretzka.

Goretzka: Woltemade hat "außergewöhnliche Qualität"

Allerdings bescheinigte der Mittelfeldmann dem Stuttgarter Profi "eine außergewöhnliche Qualität. Er ist ein super Typ, er macht auf mich einen sehr klaren Eindruck", sagte Goretzka: "Das ist bei uns eine Grundvoraussetzung, um es zu schaffen."

Zurzeit darf und muss sich Woltemade erst einmal bei der U21-EM beweisen. Am Mittwoch steht für ihn und die deutsche Elf das Halbfinal-Duell mit Frankreich an (21 Uhr im sport.de-Live-Ticker).

"Ich habe mit Nick schon bei der Nationalmannschaft viel gesprochen. Der hat richtig für dieses Turnier gebrannt", verriet Goretzka: "Er hat schon gesagt, dass sie da eine super Truppe zusammen haben. Ich hoffe, dass es für sie mit dem Titel klappt."

Wie es nach der U21-EM für Woltemade weitergeht, ist noch offen. Laut "kicker" will sich der Angreifer nach dem Urlaub entscheiden.

Die Stuttgarter hatten zuletzt allerdings an verschiedenen Stellen deutlich gemacht, weiter mit dem 23-Jährigen zu planen. "Wir gehen mit Nick in die nächste Saison. Punkt!", schob VfB-Boss Alexander Wehrle einem möglichen Wechsel in der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten" einen Riegel vor.