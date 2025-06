Kompany setzt voll auf Neuer, kein Platz für Urbig

IMAGO/Luciano Bisbal

Vincent Kompany äußert sich zur WM-Rolle von Manuel Neuer

Der FC Bayern ist bei der Klub-WM bereits sicher für das Achtelfinale qualifiziert. Die ideale Gelegenheit, um zu rotieren. Zum Beispiel auf der Torwart-Position, wo Jonas Urbig die Teilnahme an der U21-EM extra für die Klub-WM abgesagt hatte. Trainer Vincent Kompany erteilt solchen Überlegungen allerdings eine klare Absage.

Während Noah Atubolu mit der deutschen U21-Mannschaft dramatisch ins Halbfinale der U21-EM eingezogen ist, sitzt Jonas Urbig bei der Klub-WM in den USA auf der Bank des FC Bayern.

Urbig hatte U21-Trainer Antonio di Salvo abgesagt, um den FCB bei der erstmals in dieser Größe ausgetragenen Klub-WM zu begleiten. Hoffnungen auf Einsätze darf sich der ehemalige Kölner Torwart dort aber nicht machen.

FC Bayern setzt bei Klub-WM auf Neuer und nicht auf Urbig

Zumindest nicht, so lange Manuel Neuer fit ist - das stellte Bayern-Coach Vincent Kompany jetzt klar: "Wir haben das ganz deutlich besprochen. Die Rolle von Manu in diesem Turnier ist, als Nummer eins uns so weit wie möglich zu bringen, mit seiner Leistung, seiner Führung und seinen Qualitäten. Da gibt es null Diskussionen. Wenn Manu fit ist, dann sind wir natürlich alle sehr froh."

An dieser Entscheidung ändert auch nichts, dass der FC Bayern nach Siegen gegen Auckland City und die Boca Juniors bereits sicher im Achtelfinale steht. Beim letzten Gruppenspiel gegen Benfica Lissabon (Dienstag, 24. Juni, 21:00 Uhr live auf Sat1 und DAZN) gäbe es damit die ideale Gelegenheit für eine Rotation.

Kompany plant diese aber nicht zu nutzen. Der Belgier glaubt, dass die Klub-WM für Urbig auch eine gewinnbringende Erfahrung sein kann, selbst wenn dieser nicht eingesetzt wird.

"Es ist eine gute Erfahrung für ihn, dabei zu sein bei einer WM, einer Klub-WM. Hoffentlich bleibt Manu fit. Aber egal, was passiert, wir haben mit Jonas auch eine sehr gute Zukunftsperspektive", so der Bayern-Trainer.