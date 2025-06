Medien: Eintracht-Deal gerät ins Wanken

IMAGO/Gonzales Photo/Tobias Jorgensen

Victor Froholdt soll vor einem Wechsel zu Eintracht Frankfurt stehen

Seit Wochen ranken sich hartnäckig Gerüchte um einen Wechsel von Victor Froholdt zu Eintracht Frankfurt: Von einem schnellen Ende des vermeintlichen Pokers ist derzeit aber angeblich nicht auszugehen.

Satte 53 Pflichtspiele (6 Tore/5 Vorlagen) absolvierte Victor Froholdt 2024/25 für den dänischen Top-Klub FC Kopenhagen. Zum Lohn durfte der 19-jährige Mittelfeldspieler sogar erste Erfahrungen in der dänischen A-Nationalmannschaft sammeln.

Rahmendaten, die wenig überraschend die europäische Konkurrenz auf den Plan gerufen haben sollen, allen voran wird Eintracht Frankfurt Interesse an Froholdt nachgesagt. Laut "Sky" stellen sich auf dem Weg zu einem perfekten Deal nun allerdings einige Hürden.

Demnach offeriert die SGE den Dänen angeblich eine Ablöse in Höhe von 14 Millionen Euro, die durch Bonuszahlungen auf 17 Millionen Euro ansteigen kann. Kopenhagen wiederum soll jedoch auf "über 20 Millionen Euro" beharren.

Experte glaubt an Wechsel zu Eintracht Frankfurt

Obwohl sich die Hessen mit dem Spieler bereits auf einen Vertrag bis Ende Juni 2030 geeinigt haben sollen, sind die Verhandlungen daher ins Stocken geraten, so "Sky". Sollte Kopenhagen den Frankfurtern nicht entgegenkommen, droht der Deal zu platzen, urteilt "Sky"-Transferexperte Florian Plettenberg, schiebt aber nach: "Ein bisschen was wird da sicherlich aber noch gehen. Ich glaube weiter an die Einigung."

Sollte sich Kopenhagen am Ende durchsetzen, würde man mit Froholdt übrigens nicht weniger als eine klubinterne Rekordablöse erzielen.

Diese liegt derzeit bei 20 Millionen Euro, die der Verkauf von Orri Óskarsson zu Real Sociedad im August 2024 in die Kassen spülte. Teuerster Abgang des dänischen Fußball-Oberhauses ist bislang Ernest Nuamah, der 2023 für 25 Millionen Euro vom FC Nordsaelland zum belgischen Klub RWD Molenbeek wechselte und inzwischen für Olympique Lyon aktiv ist.