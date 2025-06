Medien: Williams entscheidet sich gegen den FC Bayern

IMAGO/Mutsu Kawamori

Nico Williams will nicht zum FC Bayern

Worst Case für den FC Bayern: Wunschspieler Nico Williams hat sich einem Medienbericht zufolge gegen einen Wechsel zum deutschen Rekordmeister entschieden. Den Zuschlag soll sich stattdessen der FC Barcelona gesichert haben. Offiziell werden könnte der Deal in wenigen Tagen.

Wie die "Mundo Deportivo" berichtet, laufen sämtliche Avancen des FC Bayern bei Europameister Nico Williams ins Leere. Der Flügelstürmer hat sich demnach ganz klar für einen Wechsel zum FC Barcelona und gegen einen Transfer nach München entschieden.

Zwar soll die Offerte des deutschen Rekordmeister deutlich über dem Angebot der Katalanen liegen. Zudem soll Williams vom FC Bayern auch eine Einsatzgarantie bekommen haben. Das alles ändere aber nichts an seinem Entschluss, künftig das Barca-Trikot tragen zu wollen, heißt es.

Darum entscheidet sich Williams für Barca und gegen Bayern

Laut "Mundo Deportivo"-Angaben wird die Gerüchteküche rund um Williams allerdings noch ein paar Tage brodeln. Der Grund: Barca will den Deal gerne in die Bücher für die Saison 2025/26 schreiben. Bedeutet: Erst ab dem 1. Juli will der spanische Meister die Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro aktivieren.

Dem Bericht zufolge besteht zwischen Williams und Barca längst eine mündliche Einigung. Unterschreiben wird der 22-Jährige demnach einen Vertrag bis zum Sommer 2031. Williams halte den FC Barcelona für die "perfekte" Anlaufstelle und sei zudem von der Idee angetan, in eine Mannschaft zu stoßen, in der bereits Freunde von ihm spielen, listet die "Mundo Deportivo" die Gründe für die Williams-Entscheidung auf.

Auch Plan B des FC Bayern droht zu platzen

Darüber hinaus berichtet die Zeitung von einem derzeit laufenden Austausch zwischen dem Williams-Lager und seinem aktuellen Klub aus Bilbao. Angeblich versuchen die Berater des 22-Jährigen, den spanischen Klub zu einem Entgegenkommen zu bewegen. Ziel sei es, Bilbao von einer Ratenzahlung der 60 Millionen Euro Ablöse zu überzeugen. Das würde den Deal für den FC Barcelona deutlich finanzierbarer machen.

Gleichwohl ist laut "Mundo Deportivo" aktuell nicht damit zu rechnen, dass Bilbao auf diesen Vorschlag eingeht. Für den FC Bayern, so sieht es im Moment aus, ändert dies allerdings nur wenig. Viel spricht dafür, dass nach Plan A mit Florian Wirtz nun auch Plan B mit Nico Williams platzt.