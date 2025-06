Bericht: Dicke Transfer-Überraschung beim BVB

UdoxKreikenbohm

Patrick Drewes wechselt zum BVB

Überraschende Personal-Entscheidung bei Borussia Dortmund: Der BVB nimmt offenbar einen weiteren Torhüter unter Vertrag.

Wie die "Ruhr Nachrichten" berichten, wechselt Patrick Drewes vom VfL Bochum zum Revier-Nachbarn. Eine Einigung mit dem Bundesliga-Absteiger sei bereits erfolgt, der 32-Jährige werde beim BVB einen Zweijahresvertrag unterschreiben, heißt es. Wie viel Geld für Drewes nach Bochum fließt, wo sein Vertrag noch bis 2026 läuft, geht aus dem Bericht nicht hervor.

Klar ist offenbar, dass Drewes beim BVB nicht für die U23, sondern ausschließlich als Nummer drei im Profi-Team hinter Stammkraft Gregor Kobel und Vertreter Alexander Meyer eingeplant ist. Man habe bewusst nach einem erfahrenen Keeper gesucht, der diese Rolle mit der sehr geringen Aussicht auf Einsatzzeit annimmt, heißt es.

Die Drewes-Verpflichtung bedeutet gleichzeitig, dass der als Top-Talent gehandelte Diant Ramaj nach seiner höchst erfolgreichen Leihe zum FC Kopenhagen vorerst nicht zum BVB zurückkehren wird.

Das ist der BVB-Plan mit Diant Ramaj

Mit seinem Management, das auch Drewes vertritt, sei stattdessen ausgemacht worden, dass der 23-Jährige bei einer weiteren Leihe zunächst Spielpraxis sammeln soll. Ziel ist es angeblich, Ramaj bei einem Klub aus einer europäischen Top-5-Liga unterzubringen, für mindestens ein weiteres Jahr. Ihm wird langfristig zugetraut, Kobel beim BVB als Nummer eins zu beerben.

Seinen Anspruch hatte der frühere Frankfurter, für den die Borussia im Winter immerhin fünf Millionen Euro an Ajax Amsterdam überwies, zuletzt in einem Interview mit "Sport Bild" klar formuliert: "Ich muss weiter auf dem Platz stehen, Minuten bekommen, Spielpraxis. Daher steht für mich fest: Ich setze mich in Dortmund nicht auf die Bank!"

Ramaj erklärte zudem: "Ich habe gesagt, dass ich der beste Torwart der jungen Generation bin. Und ich denke, das habe ich in den vergangenen Monaten unter Beweis gestellt!"