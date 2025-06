Kruse kritisiert Werder wegen Woltemade

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Max Kruse sieht Versäumnisse bei Werder Bremen

Bei der U21-EM hat Nick Woltemade den Hype um seine Person noch weiter angefacht. Entsprechend groß ist die Vorfreude beim VfB Stuttgart auf die Rückkehr des Shootingstars nach der Sommerpause. Allzu gerne hätte auch Werder Bremen, der Ausbildungsverein des Angreifers, von seinem Höhenflug profitiert, doch Woltemade verließ die Hanseaten 2024 ablösefrei. Daran war der SVW selbst schuld, meint Max Kruse.

Drei Einsätze, fünf Tore, drei Vorlagen - Nick Woltemade ist bislang DER Spieler der laufenden U21-Europameisterschaft. Längst klopfen absolute Top-Vereine beim VfB Stuttgart an und fragen nach der Verfügbarkeit des 23-Jährigen im Sommer.

Im Ländle ist die Wertschätzung für Woltemade, der erst vor zwölf Monaten ablösefrei von Werder Bremen losgeeist worden war, allerdings riesig, der Stürmer soll unbedingt gehalten werden. Erst ein unmoralisches Angebot könnte die VfB-Bosse ins Grübeln bringen.

Der frühere Nationalspieler Max Kruse verfolgt den Woltemade-Hype mit Begeisterung. "Nick hat eine unglaubliche Entwicklung genommen", schwärmte der 37-Jährige nun im Interview mit "ran".

Auf die Frage, warum Woltemade zuvor bei Werder noch nicht durch die Decke ging, hatte Kruse eine klare Antwort parat.

"Ich glaube, vor anderthalb Jahren war er noch nicht ganz so weit. Man muss aber auch sagen, man muss als Spieler dieses Vertrauen spüren. Und ich glaube, das hat er als Jugendspieler in Bremen bzw. als junger Profi in Bremen nicht so ganz genossen", richtete er einen Vorwurf an die sportliche Führung der Grün-Weißen.

Mangelnde Wertschätzung bei Werder Bremen?

Kruse fühlte sich unweigerlich an seine eigenen Erfahrungen bei Werder erinnert.

"Es war bei mir eine ähnliche Situation damals. Ich hatte auch das Gefühl, dass die Wertschätzung irgendwann nicht mehr so groß war und habe mich dann für einen anderen Weg entschieden und bin dann erst richtig aufgeblüht", zog der Ex-Profi einen Vergleich.

Erst über Stationen beim FC St. Pauli, dem SC Freiburg, Borussia Mönchengladbach und dem VfL Wolfsburg war Kruse einst wieder an der Weser gelandet.

Sein Fazit zu Woltemade: "Ich glaube, er hat schon immer Potenzial gehabt, aber er hat halt auch nicht die Chance bekommen, die er vielleicht gebraucht hätte."