Hannover 96 holt DFB-Talent - BVB guckt genau hin

IMAGO/GEPA pictures/ Daniela Moser

Hendry Blank machte seine ersten Schritte im Profifußball beim BVB

Auf der Zielgeraden der Wintertransferperiode 2023/24 kehrte Hendry Blank Borussia Dortmund durchaus überraschend den Rücken, um sein Glück beim österreichischen Top-Klub RB Salzburg zu versuchen. Der Abschied des Talents wurde dem BVB immerhin noch mit einer Zahlung von rund vier Millionen Euro versüßt. Nun steht fest: Das Abwehrtalent kehrt (vorerst) nach Deutschland zurück. Hannover 96 hat zugeschlagen.

Nach einer schwierigen Saison in Reihen von RB Salzburg kehrt Ex-BVB-Talent Hendry Blank auf Leihbasis in den deutschen Fußball zurück. Der 20-jährige Innenverteidiger wird die kommende Saison für Hannover 96 in der 2. Bundesliga auflaufen. Das gaben die Klubs am Dienstag bekannt. Zudem hat sich Hannover eine Kaufoption gesichert.

"Hendry ist ein sehr talentierter junger Spieler, der über extrem ausgeprägte physische Fähigkeiten verfügt, insbesondere hat er eine richtig gute Schnelligkeit. Was er kann, hat er bereits auf hohem Niveau gezeigt. Jetzt geht es darum, die Vorbereitung zu nutzen, um in den Rhythmus zu kommen und regelmäßig zu spielen. Dann kann er definitiv ein Spieler sein, an dem wir viel Spaß haben werden", kommentierte Hannovers Geschäftsführer Marcus Mann den Deal auf "hannover96.de".

"Ich bin überzeugt, dass ich dafür bei Hannover 96 gut aufgehoben bin"

Blank selbst ergänzte in der offiziellen Mitteilung: "Jeder, der sich in Deutschland ein bisschen mit Fußball auskennt, verbindet etwas mit Hannover 96. Die Vorfreude, hier ins Stadion einzulaufen, ist riesig. Auf dem Platz zeichnet mich schon eine gewisse Ruhe aus, gerade in Situationen mit dem Ball und im Spielaufbau. Gegen den Ball in den Zweikämpfen kann es dann auch mal etwas aggressiver zugehen. Ich möchte meine Stärken einsetzen, um mit der Mannschaft erfolgreich zu sein, und gleichzeitig mich persönlich so gut es geht weiterentwickeln. Ich bin überzeugt, dass ich dafür bei 96 gut aufgehoben bin."

Blank, der weite Teile der vergangenen Saison verletzt verpasst hatte, bestritt insgesamt 15 Pflichtspiele für RB Salzburg, vier davon im Rahmen der Champions League. Für die Profis des BVB stand er einmal auf dem Rasen.

Apropos BVB: Die Dortmunder sollen sich bei dem Wechsel des deutschen Junioren-Nationalspielers in die Mozartstadt eine Rückkaufoption gesichert haben. Diese liegt angeblich bei rund zwölf Millionen Euro.

Bleibt die Frage, wie es sich mit der Vereinbarung verhält, wenn Hannover von seiner Kaufoption Gebrauch macht. Nicht ausgeschlossen, dass die Dortmunder im Fall der Fälle den Vortritt hätten.

Auch im Ruhrgebiet dürfte man also ganz genau darauf schauen, wie sich der Youngster an der Leine schlägt.