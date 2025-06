Bericht: Deutscher Konzern soll bei Müller-Transfer helfen

IMAGO/Heuler Andrey

Thomas Müller wird den FC Bayern verlassen, soll aber bei einem Partnerklub unterkommen

Die Zukunft von Thomas Müller nach seinem (bevorstehenden) Aus beim FC Bayern ist weiter offen. Eine heißeste Spur führt zum Los Angeles FC in die MLS. Doch damit der Wechsel zustande kommt, der auch im Sinne der Münchner wäre, muss wohl ein deutscher Konzern mithelfen.

Wie es für Thomas Müller nach der Klub-WM weitergeht, ist weiter ungeklärt. Zahlreiche Klubs werben um die Gunst des Offensivmannes, der vom FC Bayern keinen neuen Vertrag mehr für 2025/26 bekommen hat.

Am intensivsten wurde Müller in den letzten Wochen mit einem Wechsel in die nordamerikanische Major League Soccer (MLS) in Verbindung gebracht.

Klub-WM-Teilnehmer Los Angeles FC scheint derzeit die besten Chancen auf einen Transfer zu haben. Doch noch hat Müller trotz seines Interesses kein grünes Licht für einen Wechsel gegeben. Das liegt laut Medienberichten auch daran, dass sich Spieler und Franchise noch nicht über die finanziellen Rahmenbedingungen einig geworden sind.

Passend dazu berichtet nun "Bild", dass Adidas dabei helfen soll, den Transfer über die Bühne zu bringen. Der deutsche Konzern ist nicht nur Sponsor und Anteilseigener beim FC Bayern, der Müller gern beim Los Angeles FC sehen würde, weil dieser Partnerklub des Bundesligisten ist, sondern auch persönlicher Ausstatter von Müller.

FC Bayern würde Müller gern in LA sehen

Der FC Bayern soll Adidas daher eingeschaltet haben, um dabei mitzuhelfen, die finanzielle Lücke zu schließen, damit Müller einerseits US-Botschafter für die Münchner werden kann und andererseits auch für Adidas noch mehr als Markengesicht in Nord- und Mittelamerika werben kann, wo im kommenden Jahr die WM in USA, Kanada und Mexiko stattfindet.

Adidas reagierte auf eine "Bild"-Anfrage zur Causa Müller verhalten. "Vertragsgespräche werden bei Adidas grundsätzlich nicht öffentlich kommentiert", sagte Sprecher Oliver Brüggen dem Boulevard-Blatt nur.

Der FC Bayern jedenfalls dränge derzeit auf eine Lösung in der Transferfrage um Müller und Los Angeles. Über Müller selbst heißt es, dass dieser seinen vollen Fokus derzeit nur auf dem LA FC habe. Sollte der Wechsel allerdings nicht zustandekommen, sei auch ein Karriere-Ende nicht auszuschließen, schreibt "Bild".

"Sky" vermeldete zuletzt, Müller könnte "uns am Ende mit seiner Entscheidung alle wahnsinnig überraschen".