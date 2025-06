Woltemade blickt auf Halbfinal-"Kracher" gegen Frankreich

Branislav Racko, dpa

Die deutsche U21 strebt ins Endspiel

Nach dem Krimi gegen Italien wartet mit Frankreich der nächste Kracher auf die U21. Reichen die Kräfte für das Finale?

Julian Nagelsmann sitzt schon auf gepackten Koffern, aber erst muss die deutsche U21 noch den "Riesen" Frankreich aus dem Weg räumen: Mit einem Erfolg gegen den Nachbarn und ewigen Rivalen will sich das DFB-Team am Mittwoch den großen Traum vom EM-Finale erfüllen.

"Das wird wieder ein Kracher, da wartet die nächste Topmannschaft", sagt Torjäger Nick Woltemade über den Showdown im slowakischen Kosice.

Dafür ging es am Montag einmal quer durchs Land: Mit müden Beinen, aber reichlich guter Laune im Gepäck flogen Woltemade und Co. bei über 30 Grad mit dem Charterflug NL261 in nur 36 Minuten von Bratislava in den Osten. Nur drei Tage nach dem Verlängerungs-Krimi gegen Italien sollen am Mittwoch (21:00 Uhr/Sat.1) spätestens beim Anstoß alle Strapazen vergessen sein.

"Die Lust ist riesig, das ist doch klar. Wir sind jetzt im Halbfinale - und wenn wir jetzt nicht an das Finale und den Titel denken, wäre das schon komisch", sagt DFB-Trainer Antonio Di Salvo.

U21-EM: Deutschland hofft auf Nagelsmann-Besuch

Zumal bei einem Final-Einzug auch Nagelsmann in die Slowakei reisen würde. "Wenn er mal vorbeischaut, würde uns das freuen", sagte Mittelfeld-Motor Rocco Reitz. Er sei "mit Julian ständig im Kontakt", sagte auch Di Salvo nach dem 3:2-Erfolg gegen Italien, den Nagelsmann nur aus der Ferne mitbekam.

"Ich finde es nicht schlimm, er hat ein spannendes Spiel verpasst, aber er hat es sicher im Fernsehen gesehen."

Gegen Frankreich wartet nun die nächste Herkulesaufgabe: In einem Länderspiel im November gab es ein 2:2, beide Tore für die DFB-Auswahl erzielte damals Maximilian Beier. Der weilt mit Borussia Dortmund bei der Klub-WM - stattdessen sorgt Woltemade für die Tore. Fünf hat er schon bei dieser EM, jagt damit den Rekord von Luca Waldschmidt und Marcus Berg (jeweils sieben).

"Bei Nick ein schlechter Tag? Da weiß ich nicht, ob das passiert. Hoffentlich nicht", sagte Reitz zuletzt über den Neu-Nationalspieler. Gegner Frankreich wiederum setzt auf den Ex-Münchner Mathys Tel, der im Viertelfinale gegen Dänemark nach 1:2-Rückstand das späte Siegtor zum 3:2 erzielte.

"Das ist einfach eine Top-Nation. Auch wenn einige Spieler fehlen, die Breite ist einfach richtig gut", sagt Di Salvo, der sich aber ebenfalls auf seinen kompletten Kader verlassen kann. "Ich weiß, dass ich 23 Spieler im Kader habe, die sich zerreißen für Deutschland."

Das hatten Woltemade und Co. gegen Italien einmal mehr eindrucksvoll bewiesen. Die Frage lautet nun: Reichen die Kräfte? Kapitän Eric Martel und Abwehrchef Max Rosenfelder sind angeschlagen, definitiv keine Pause bekommt Woltemade.

Der Stuttgarter hat einen irren Lauf, war in seinen letzten neun U21-Spielen an 18 Toren direkt beteiligt. Das Ziel ist jedenfalls klar. "Wir wollen durchgehen", sagt sein Sturmkollege Nelson Weiper: "Wenn wir es soweit geschafft haben, wollen wir jetzt auch ins Finale." Das würde auch Nagelsmann freuen.