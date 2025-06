Abgang vom FC Bayern? Leon Goretzka lässt aufhorchen

IMAGO/Marco Bader

2026 läuft der Vertrag von Leon Goretzka beim FC Bayern aus. Kommt es zur Trennung? Oder zu einer Verlängerung? Gegenüber Medienvertretern äußerte sich der Nationalspieler jetzt zu seiner Zukunft.

"Wenn man einen neuen Vertrag vom Verein angeboten bekommt, ist das auch eine Wertschätzung. Dementsprechend wird man sich das dann natürlich anhören. Bis jetzt ist da noch nichts gekommen. Das ist für mich auch soweit okay", sagte Leon Goretzka am Rande der Klub-WM in den USA.

Aktiv den Austausch über seine Zukunft beim FC Bayern mit den Verantwortlichen suchen will der 30-Jährige vorerst nicht. "Es finden ja ohnehin immer wieder Gespräche statt, man läuft sich auch mal am Buffet über den Weg. Dementsprechend glaube ich nicht, dass das auf diese Art und Weise stattfinden müsste", so der frühere Schalker, der seit 2018 beim deutschen Rekordmeister kickt.

Er konzentriere sich nun erst einmal auf die Klub-WM, betonte Goretzka, "und ich bin auch sehr froh, beim FC Bayern zu sein".

Der Mittelfeldspieler galt und gilt an der Säbener Straße als Verkaufskandidat. Mehrfach stand er zu Beginn der Saison 2024/2025 nicht einmal im Spieltagskader des FC Bayern.

Doch Goretzka kämpfte sich zurück, auch im Nationaltrikot, wo er inzwischen wieder zum festen Stamm von Bundestrainer Julian Nagelsmann gehört.

FC Bayern: Das ist für Goretzka "die wichtigste Person im Verein"

Großen Anteil an seinem Aufschwung hat Goretzka zufolge Vereinscoach Vincent Kompany. "Ich hatte, ehrlich gesagt, von Beginn an das Gefühl, dass ich eine große Wertschätzung vom Trainer bekomme. Und dabei ist es auch die ganze Saison geblieben. Und das ist für mich am wichtigsten."

Kompany sei für ihn "die wichtigste Person im Verein", der Kontakt zum Belgier nach wie vor "sehr gut", schwärmte Goretzka, der in den zurückliegenden Monaten immer wieder beim dauerkriselnden Premier-League-Schwergewicht Manchester United gehandelt wurde. "Ich habe es auch schon letzte Saison geschafft, der Mannschaft zu helfen. Ich bin mir auch sicher, dass ich das in der kommenden Saison machen kann."