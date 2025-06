Rettig weißt Nagelsmann-Kritik zurück

IMAGO/Kirchner-Media/Thomas Haesler

Julian Nagelsmann bekommt Rückendeckung durch Andreas Rettig

DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig hat wenig Verständnis für die Kritik an Bundestrainer Julian Nagelsmann wegen dessen Fehlens bei der U21-EM.

"Das ist ein bisschen ein deutsches Phänomen. Jogi Löw wurde als Bundestrainer kritisiert, weil er angeblich nur in Freiburg die Spiele guckt. Bei Jürgen Klinsmann ging das Land ja unter, als er nicht fleißig genug war, bei den Spielen auf der Tribüne zu sitzen. Und und und. An dieser Diskussion möchte ich mich beteiligen", sagte Rettig bei "Sky".

Anders als Rettig und DFB-Sportdirektor Rudi Völler hat Nagelsmann bisher kein Spiel der deutschen U21 in der Slowakei im Stadion verfolgt. Ein Besuch bei einem Finaleinzug ist aber zumindest geplant. Am Mittwoch geht es zunächst im Halbfinale (21:00 Uhr/Sat.1) gegen Frankreich, Rettig und Völler sind in Kosice erneut vor Ort.

U21-EM: Nagelsmanns Abwesenheit eher die Regel als die Ausnahme

Rettig verwies zudem darauf, dass auch andere Nationaltrainer noch nicht in der Slowakei waren. "Ich habe weder Herrn Tuchel noch Herrn Deschamps noch andere Trainer gesehen. Herr Gattuso war da, weil er gerade seinen neuen Job angefangen hat", sagte Rettig.

Gennaro Gattuso hatte vor wenigen Tagen die italienische Nationalelf übernommen. Thomas Tuchel ist Trainer der englischen A-Nationalmannschaft, Didier Deschamps der französischen.

Nagelsmann verfolge die U21 intensiv, betonte Rettig.

"Sie können ganz sicher sein, dass Julian nicht nur großen Anteil nimmt, sondern sich auch mit den Spielen inhaltlich beschäftigt. Wir sind in ganz engem Austausch, was die beiden Mannschaften angeht. Rudi Völler hat mit ihm auch noch am Spieltag mehrfach telefoniert. Gehen Sie davon aus, dass ihm schon sehr viel an dem Wohl und Wehe der Mannschaft liegt", sagte der DFB-Geschäftsführer.

Sein Fazit der bisherigen EM falle positiv aus, so Rettig. "Wir sind insgesamt beeindruckt von der Qualität der Spiele", sagte Rettig. Vor allem Nick Woltemade zeige mit seinen bislang fünf Turniertreffern Außergewöhnliches: "Nick spielt, da muss man kein Fußballexperte sein, eine überragende Europameisterschaft, neben anderen auch. Die zu beobachten macht große Freude."