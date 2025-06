Ex-Berater packt über "König" Lewandowski aus

IMAGO/Marcin Golba

Ein früherer Berater fand keine netten Worte für Robert Lewandowski

Viele Jahre wurde Robert Lewandowski von Cezary Kucharski als Spielerberater betreut. Doch 2018 trennten sich die Wege im Streit. Nun hat der Agent wild gegen den Stürmer geschossen und unter anderem über dessen Zeit beim FC Bayern ausgepackt.

Robert Lewandowski und Cezary Kucharski werden wohl keine Freunde mehr. Das Verhältnis des Agenten und des Spielers, die sich in einem Rechtsstreit befinden, ist seit der damaligen Trennung im Jahr 2018 arg ramponiert.

Nun hat der Berater den Star des FC Barcelona für sein Vorgehen rund um den vielbeachteten Rücktritt von Polens Nationaltrainer Michal Probierz kritisiert und dabei scharf gegen Lewandowski geschossen.

"Er ist ein fantastischer Spieler, aber menschlich keine gute Person. Er hält sich für einen König - und so behandelt er auch andere Menschen", sagte Kucharski gegenüber "Sport1".

Kucharski und Lewandowski - ein Bild aus alten Zeiten

Als Beispiel nannte der Berater einen Vorfall aus der Zeit in München, wo Lewandowski von 2014 bis 2022 spielte.

"Er hat oft gezeigt, dass er ein Gefühl der Überlegenheit hat. Ich erinnere mich noch gut daran, wie er nach der Vertragsunterzeichnung mit dem FC Bayern im Dezember 2016 das Büro verließ und zu mir sagte: 'Ich werde jetzt so viel verdienen wie alle Nationalspieler zusammen'", verriet der Agent.

Lewandowski habe "Marketingstrategien entwickelt, wie er kommunizieren und sich verhalten sollte", verriet Kucharski. "Ich erinnere mich, dass der erste Punkt seiner Strategie der Archetyp des 'Herrschers' war. Lewandowski verleumdet oder manipuliert gerne – und lügt sogar öffentlich, wenn er ein Problem mit einer Person hat."

Berater: Bisher tat Lewandowski das hinter dem Rücken ...

Der Stürmer hatte zuletzt für Aufsehen gesorgt, indem er sich mit einem Posting in den Sozialen Medien aus der polnischen Nationalmannschaft zurückzog, nachdem ihm vom damaligen Nationalcoach Probierz mitgeteilt worden war, dass er nicht mehr Kapitän sein wird.

Ein Vorgehen, das auch Kucharski fast überraschte. "Bisher stellte er hinter dem Rücken des Trainers dessen Autorität infrage, wenn er mit ihm nicht einverstanden war. Nun tat er es offiziell und [...] öffentlich [...]".

"Sport1" fragte nach den harten Worten des Beraters auch bei Lewandowskis neuem Berater-Team an. Dieses teilte mit: "Herr Lewandowski befindet sich derzeit in einem laufenden Rechtsstreit, in dem Herr Kucharski beschuldigt wird, ihn zu erpressen. Angesichts des ernsten Charakters dieser Vorgänge und aus Respekt vor dem laufenden Gerichtsverfahren wird Herr Lewandowski zu diesem Zeitpunkt nicht auf öffentliche Anschuldigungen von Herrn Kucharski reagieren."