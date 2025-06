Schalke braucht laut Karius einen Typen wie Muslic

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Hofft auf Verbesserungen durch Muslic: Schalkes Keeper Loris Karius

Torwart-Routinier Loris Karius sieht bei Fußball-Zweitligist Schalke 04 nach der verkorksten Vorsaison vor allem in den Bereichen Einstellung und Gemeinschaftsgefühl Stellschrauben für Verbesserungen.

"Das muss unser Ansatz sein", sagte der derzeitige Rekonvaleszent dem "SID" am Rande des Trainings seiner Mannschaft.

"Wenn man an der Mentalität arbeitet, an der Bereitschaft von jedem zu Vollgas, und wenn man als Mannschaft auftritt, wenn man jedes Spiel mit 100-prozentigem, Willen angeht, dann kann man in der Liga schon einiges erreichen und einige Punkte mehr holen", meinte Karius weiter.

Impulse dazu erhofft sich der 32-Jährige insbesondere auch von Schalkes neuem Trainer Miron Muslic.

"Als Persönlichkeit ist er sehr klar, sehr fordernd und zielstrebig. Er tritt sehr entschlossen auf und hat einen klaren Plan", charakterisierte Karius den 42 Jahre alten Österreicher und nahm eine positive Bewertung vor: "Für die Mannschaft ist sehr wichtig, dass so ein Typ vor ihr steht. Wir brauchen, dass wir alle an einem Strang ziehen und das Maximum aus jedem Spieler herausholen."