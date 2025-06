BVB will Gittens nicht "unter Wert" verkaufen

IMAGO/UWE KRAFT

Jamie Gittens verlässt den BVB wohl - aber nicht in Richtung FC Bayern

Borussia Dortmund kann offenbar zeitnah auf eine Finalisierung des Transfers von Jamie Gittens hoffen - allerdings nicht zum FC Bayern. Grünes Licht wird der BVB jedoch nur geben, wenn die Ablöse stimmt.

"Wir sind nicht dafür bekannt, unsere Spieler unter Wert abzugeben, und das gilt auch bei Jamie", betonte Sport-Boss Lars Ricken gegenüber "Sky".

Vor der Klub-WM habe es "natürlich" ein Angebot für Jamie Gittens gegeben, so Ricken. "Aber es kam sehr kurzfristig, sodass wir als Klub gar nicht mehr hätten reagieren können. Am Ende muss so ein Transfer für alle Seiten passen - für den Spieler, für den aufnehmenden Klub und auch für uns."

Zum FC Bayern, der wohl ebenfalls Interesse hat, zieht es Gittens aber wohl nicht. Stattdessen steht er Informationen des seriösen Portals "The Athletic" zufolge vor dem Wechsel vom BVB zum FC Chelsea.

Mit den Blues habe sich Gittens bereits auf einen lukrativen Siebenjahresvertrag verständigt. Dieser könne sofort in Kraft treten, sobald sich der Londoner Klub mit dem BVB auf eine Ablöse einigt, hieß es. Gittens habe sich "voll und ganz der Idee verschrieben", bei Chelsea anzuheuern.

FC Chelsea statt FC Bayern? Gittens' BVB-Abgang wohl "in Kürze" fix

Zu einer Übereinkunft zwischen den Vereinen könnte es dem Bericht zufolge "in Kürze" kommen. Die Gespräche zwischen dem BVB und Chelsea in der Causa Gittens, die vor der Klub-WM nicht zum Vollzug führten, seien während des Turniers weitergelaufen, hieß es.

In den ersten Verhandlungsrunden hatte der BVB angeblich rund 65 Millionen Euro Ablöse für Gittens gefordert, Chelsea aber letztlich nur 55 Millionen Euro geboten. Bei welchem Betrag sich die Parteien nun treffen, bleibt abzuwarten.

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke dementierte bei "Sky" einen Bericht über ein Geheimtreffen mit Sportvorstand Max Eberl vom FC Bayern wegen Gittens. "Diese Meldung ist eine absolute Ente", er mit.