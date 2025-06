BVB gibt Top-Talent an Revier-Rivale Bochum ab

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Kjell Wätjen (M.) verlässt den BVB in Richtung Bochum

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund gibt eines seiner Top-Talente an die Revier-Konkurrenz ab. Das bestätigte der BVB am Dienstagnachmittag.

Der BVB verleiht Mittelfeldspieler Kjell Wätjen für ein Jahr an Absteiger VfL Bochum.

"Wir haben uns bewusst dazu entschieden, Kjell an den VfL Bochum auszuleihen – einen sehr ambitionierten Zweitligisten, bei dem er viel Spielpraxis sammeln kann. Aufgrund der Konkurrenzsituation in unserem Mittelfeld wäre Letzteres für Kjell 2025/2026 beim BVB schwierig gewesen", begründete Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl.

Bei den Schwarz-Gelben traut man dem 19-Jährigen allerdings zu, in Zukunft den Durchbruch noch schaffen zu können. "Wir glauben dennoch weiter an ihn, werden seine Leistungen im Trikot unseres Nachbarn genau beobachten und wünschen Kjell den größtmöglichen Erfolg", so Kehl. Angaben über eine mögliche Kaufoption machte der Klub-WM-Teilnehmer nicht.

Der zentrale Mittelfeldspieler war bei der U19-EM in Rumänien Teil der DFB-Auswahl, die unglücklich im Halbfinale gegen Spanien verlor (5:6 n.V.). Nun freut er sich auf die neue Herausforderung in der 2. Bundesliga.

Entwicklung von BVB-Talent Wätjen geriet zuletzt ins Stocken

"Ich freue mich riesig, die nächsten Schritte meiner noch jungen Karriere an der Castroper Straße gehen zu dürfen. Ich komme aus dieser Region und weiß um die Bedeutung des VfL für die Menschen hier vor Ort. Besonders die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich sehr überzeugt", so Wätjen, der nach seiner Rückkehr von der deutschen U19-Nationalmannschaft in den kommenden Tagen zum Profikader des VfL stoßen wird.

Dirk Dufner, Geschäftsführer Sport des VfL Bochum, bezeichnete den Neuzugang als einen der "talentiertesten Spieler seines Jahrgangs in Deutschland". Man traue Wätjen "auf Anhieb zu, eine wichtige Rolle innerhalb der Mannschaft einzunehmen".

2023 wurde Wätjen mit der U17 Europameister. In der Folgesaison feierte er sein Profi-Debüt beim BVB. Drei weitere Einsätze kamen hinzu. In der vorherigen Spielzeit lief Wätjen vorrangig für die Dortmunder Drittliga-Mannschaft auf, er erzielte in 20 Spielen fünf Tore.