S04-Bosse treffen erste Entscheidung nach Karaman-Schock

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Fehlt dem FC Schalke 04 mehrere Wochen: Kapitän Kenan Karaman

Großer Schock beim FC Schalke 04: Beim Trainingsauftakt hat sich Kapitän Kenan Karaman schwer am Knie verletzt, womöglich ist eine Operation unumgänglich. Die S04-Verantwortlichen um den neuen Cheftrainer Miron Muslic haben anschließend eine erste Entscheidung getroffen.

Der FC Schalke 04 will nach "Bild"-Angaben nicht in Panik geraten: Auf die Verletzung von Angreifer Kenan Karaman plane der Zweitligist offenbar nicht, mit einem Transfer-Schnellschuss zu reagieren.

Trainer Miron Muslic, Sportvorstand Frank Baumann und Sportdirektor Youri Mulder sollen sich unmittelbar nach der Verletzung des 31-Jährigen beraten und über mögliche Lösungen diskutiert haben. Man sei sich einig, dass der Kapitän nicht durch einen Neuzugang zu ersetzen sei und man somit darauf setzt, den Ausfall intern zu kompensieren.

Drei Spieler könnten dem Bericht zufolge nun eine entscheidende Rolle spielen: Christopher Antwi-Adjei, Ilyes Hamache und Amin Younes. Ihnen werde zugetraut, Karamans Rolle im Sturmzentrum einzunehmen.

Vorsichtiger Optimismus beim FC Schalke 04?

Noch ist unklar, wie lange der Angreifer ausfallen wird. Laut Klubangaben zog sich Karaman eine Meniskusverletzung im linken Knie zu. "Bild" berichtet, dass eine Operation notwendig ist - erst danach gäbe es Aufschluss darüber, ob man eher mehrere Wochen oder gar Monate auf den Führungsspieler verzichten muss.

Da es sich dem Bericht zufolge womöglich um eine Innenmeniskusverletzung handelt, herrsche aber durchaus vorsichtiger Optimismus auf Schalke, dass Karaman "nur" die ersten Zweitligaspiele der neuen Spielzeit verpasst.

Unterdessen bereitet sich der Zweitligist auf die neue Saison vor. Das erste Testspiel steigt am Samstag (28.6.) im niedersächsischen Nordhorn. Gegner um 16 Uhr im Sportpark Blanke am Heideweg ist das Team "Best of Grafschaft", das aus Akteuren mehrerer Vereine aus dem Kreis Grafschaft Bentheim zusammengestellt worden ist. Der Auftakt in die neue Zweitliga-Saison ist am ersten August-Wochenende.