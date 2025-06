Ex-Profi gibt Transfer-Ratschlag an den VfB Stuttgart

IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

Gewann mit dem VfB Stuttgart den DFB-Pokal: Sebastian Hoeneß

Der VfB Stuttgart hat ein Jahr nach der Vizemeisterschaft den DFB-Pokal gewonnen. Vater des Erfolgs ist Cheftrainer Sebastian Hoeneß, meint Ex-Profi Maurizio Gaudino.

"Er ist das Aushängeschild vom VfB. Seit er da ist, geht es in Stuttgart bergauf", hob Gaudino im Gespräch mit "Bild" hervor: "Er hat die ganze Mannschaft weiterentwickelt. Darauf kann der Verein aufbauen."

Der 43 Jahre alte Hoeneß war im April 2023 ins Ländle gekommen, als sich der VfB Stuttgart in akuter Abstiegsgefahr befand. Nach dem gelungenen Klassenerhalt führte der Trainer die Schwaben in seiner ersten kompletten Saison direkt zur Vizemeisterschaft und somit in die Champions League. Zahlreiche VfB-Profis, wie Angelo Stiller oder Deniz Undav, avancierten zu Nationalspielern und zählen auch weiterhin zum festen DFB-Stamm von Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Die Krönung der bisherigen Amtszeit von Sebastian Hoeneß: der Sieg im DFB-Pokal Ende Mai, was trotz Rang neun in der Bundesliga-Saison nicht zuletzt auch die Qualifikation für die Europa League einbrachte.

Ex-Stuttgarter Gaudino gibt Transfer-Ratschlag

Klub-Idol Maurizio Gaudino, der zwischen 1987 und 1993 für den VfB Stuttgart spielte, hofft nun, dass der Kern der Mannschaft zusammenbleibt. Immer wieder kursieren Gerüchte über mögliche Abgänge, etwa von Angelo Stiller oder Nick Woltemade.

"Ich bin ein Freund davon zu versuchen, das Team zusammenzuhalten und sich nur punktuell zu verstärken", so der 58-Jährige: "Die Mannschaft spielt einen guten Fußball. Da brauchst du keine Ergänzungsspieler, sondern Jungs, die dem VfB sofort helfen."

Bestätigt hat der VfB Stuttgart bislang den Transfer von Abwehrspieler Lorenz Assignon, der von Stade Rennes verpflichtet wurde und einen Vertrag bis 2029 unterzeichnet hat. Der 25-Jährige kommt mit der Erfahrung aus 78 Pflichtspielen in der Ligue 1 und 15 in der Premier League, wo er die Rückrunde der Saison 2023/24 verbracht hat.