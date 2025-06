Gladbach kassiert Transfer-Absage

IMAGO/CB

Alexander Bernhardsson gelang in der Rückrunde ein Tor und eine Vorlage gegen Gladbach

Borussia Mönchengladbach hat es einem Medienbericht zufolge auf gleich zwei Spieler von Bundesliga-Absteiger Holstein Kiel abgesehen. Einer der beiden Transfer-Kandidaten wird aber sicher auch in der kommenden Saison bei den Störchen bleiben.

Angreifer Alexander Bernhardsson von Holstein Kiel ist nach "Bild"-Angaben in den Gladbacher Transfer-Fokus gerückt - zu einem Wechsel kommt es im Sommer aber nicht. Das stellte Kiels Geschäftsführer Sport Olaf Rebbe gegenüber dem Boulevardblatt sogleich klar.

"Es freut uns, dass die Spieler von Holstein Kiel so begehrt sind, das ist ja auch eine Auszeichnung für die gute Arbeit, die in diesem Verein geleistet wurde und wird. Aber im Fall von Alexander Bernhardsson ist die Sache ganz einfach und klar: Wir werden ihn definitiv nicht abgeben, da muss sich niemand die Mühe machen", so Rebbe: "Er ist fest eingeplant für die kommende Saison."

Der Schwede war im Januar 2024 von IF Elfsborg nach Schleswig-Holstein gekommen, in seiner ersten Bundesliga-Saison gelangen ihm sieben Tore in 19 Partien. Zudem lieferte der 26-Jährige drei Vorlagen.

Wechselt Shuto Machino nach Gladbach?

Bernhardsson war in der abgelaufenen Spielzeit gleich zweimal von mehrwöchigen Verletzungen zurückgeworfen worden. Seine beste Phase hatte der flexibel einsetzbare Angreifer dann im Liga-Schlussspurt: Der dreifache Nationalspieler war in den letzten sieben Partien an sieben Toren direkt beteiligt.

Gesprächsbereit zeigt sich Holstein Kiel derweil bei Top-Torjäger Shuto Machino, der laut Medienberichten ebenfalls von der Gladbacher Borussia umworben wird. "Bei Shuto Machino gibt es mehrere Anfragen, eine Entscheidung ist aber noch nicht gefallen", so Rebbe zum aktuellen Stand.

"Bild" schätzt die Ablösesumme bei über sechs Millionen Euro. Sein Vertrag läuft in Kiel wie der von Bernhardsson eigentlich noch bis 2027.