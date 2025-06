Chelseas B-Elf erreicht locker das Achtelfinale

AFP/SID/FRANCK FIFE

Chelsea bucht das Achtelfinal-Ticket bei der Klub-WM

Der FC Chelsea hat bei der Klub-WM in den USA das Achtelfinale erreicht.

Der Conference-League-Sieger setzte sich mit 3:0 (2:0) gegen Esperance Tunis aus Tunesien durch und zog als Zweiter der Gruppe D hinter CR Flamengo aus Brasilien in die K.o.-Runde ein. Dort trifft der englische Erstligist nun am Samstag (22:00 Uhr MESZ/DAZN) auf Benfica Lissabon.

In Philadelphia tauschte Teammanager Enzo Maresca seine Startelf im Vergleich zum 1:3 gegen Flamengo auf gleich acht Positionen, unter anderem begann der ehemalige Leipziger Christopher Nkunku.

Tosin Adarabioyo (45.+3) brachte Chelsea kurz vor der Halbzeit in Führung, wenig später setzte Liam Delap nach (45.+5). Tyrique George sorgte für den Endstand (90.+7).

Tabellenführer Flamengo, der bereits vor dem letzten Gruppenspiel das Ticket für das Achtelfinale sicher hatte, kam gegen Los Angeles FC derweil auf ein 1:1 (0:0).

Auf Flamengo wartet nun am Sonntag (22:00 Uhr MESZ/DAZN und Sat.1) der deutsche Rekordmeister Bayern München, der zuvor den Gruppensieg in Staffel C gegen Benfica Lissabon (0:1) verspielt hatte.