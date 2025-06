Ballack kritisiert Sané-Entscheidung des FC Bayern

IMAGO/Jose Breton

Leroy Sané wird den FC Bayern verlassen

Die Partie gegen SL Benfica zum Abschluss der Gruppenphase bei der Klub-WM könnte die letzte von Leroy Sané im Trikot des FC Bayern gewesen sein. Gegen den portugiesischen Top-Klub zeigte der in Kürze zu Galatasaray wechselnde Flügelflitzer eine schwache Vorstellung. Ex-Nationalspieler Michael Ballack ging mit dem 29-Jährigen deshalb hart ins Gericht.

"Die Frage ist, welchen sportlichen Wert hatte diese Nominierung hier nochmal? Für diese drei Spiele", hinterfragte der TV-Experte bei "DAZN" die Entscheidung des Rekordmeisters, den bereits als Abgang feststehenden Nationalspieler noch zur Klub-WM in den USA mitzunehmen. Gegen Auckland FC saß Sané nur auf der Bank. Im Spiel gegen die Boca Juniors reichte es immerhin für einen Kurzeinsatz.

Bei der 0:1-Pleite gegen den portugiesischen Vize-Meister am Dienstagabend stand der Ex-Schalker dann - möglicherweise zum letzten Mal - in der Startelf der Münchner. Seine Aufstellung könnte er jedoch nicht rechtfertigen. Für seinen biederen Auftritt erhielt der gebürtige Essener die sport.de-Note 5,0.

FC Bayern: Sané "braucht einfach zu viele Chancen"

Gleich zwei hundertprozentige Möglichkeiten ließ der DFB-Star nach dem Seitenwechsel aus. "Er braucht einfach zu viele Chancen. Das hat sich so ein bisschen durch diese Bayern-Zeit hindurchgezogen. Heute bekommt man hier nochmal abschließend alles auf dem Teller serviert", legte Ballack den Finger in die Wunde.

Sané sei zwar ein "genialer Fußballer mit genialen Ansätzen. Aber der letzte Schritt ist auch hier beim FC Bayern nicht passiert. Ähnlich wie bei Manchester City, wo Pep Guardiola ihn damals schon hat ziehen lassen", so der 48-Jährige weiter: "Es ist so ein bisschen sinnbildlich heute noch dieses Spiel für seine Zeit in München."

So lasse sich feststellen, dass dem deutschen EM-Fahrer "zur absoluten Weltspitze dann eben doch noch was fehlt." Dass Cheftrainer Vincent Kompany gegen SL Benfica nicht reagierte und Sané vom Platz nahm, verstand der ehemalige DFB-Kapitän nicht.

"Die jungen Spieler hätten vielleicht mal Spielzeit ergattern können oder man hätte auf so einer Bühne dann mal sehen können, wie weit die Jungs schon sind. Also auch hier hat man Sané zum Beispiel durchspielen lassen", so Ballack.