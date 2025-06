TV-Hammer! Laura Wontorra kehrt zum RTL Sport zurück

IMAGO/Ulrich Wagner

Laura Wontorra kehrt als Moderatorin für Sport-Übertragungen zu RTL zurück

Laura Wontorra zählt seit Jahren zu den bekanntesten Fernsehmoderatorinnen in Deutschland. Künftig wird sie für RTL auch wieder für Sport-Liveberichterstattungen vor der Kamera stehen und moderieren.

Das verkündeten RTL und die 36-Jährige am Mittwochmorgen offiziell. "Ich bin überglücklich, dass ich nach langer Zeit endlich wieder zurück bin im RTL Sport mit vielen spannenden neuen Themen. Aber auch mit einem Thema, das mir so am Herzen liegt: Die deutsche Nationalmannschaft auf dem Weg zur WM im nächsten Sommer 2026."

RTL wird unter anderem einen Teil der Qualifikationsspiele des DFB-Teams zur kommenden Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA übertragen. Laura Wontorra wird dabei im Wechsel mit Florian König durchs Programm führen.

RTL-Sportchef Frank Robens bestätigte die kommende Zusammenarbeit mit einem der bekanntesten und beliebtesten Fernsehgesichter in Deutschland: "Ob Spielfeld oder Showbühne – Laura ist in beiden Metiers zu Hause. Die Vielseitigkeit ist ihre Superpower und mit ihrer offenen und direkten Art erobert sie schon lange die Herzen des Publikums. Wir freuen uns daher sehr, dass sie nun auch wieder die besonderen Sportmomente bei RTL moderiert", so Robens, der Wontorra aufgrund ihrer "außergewöhnlichen Mischung aus Expertise, Energie und Leichtigkeit" als "absoluten Gewinn für unser Team" bezeichnete.

Seit neun Jahren für RTL vor der Kamera

Im RTL-Sportkosmos war Wontorra schon in der Vergangenheit im Einsatz, stand unter anderem bei Europa-League-Übertragungen vor der Kamera. Im Unterhaltungsbereich ist die gebürtige Bremerin ohnehin eine feste Größe bei RTL. Hier führt sie beispielsweise bei "Ninja Warrior Germany", "Deutschland sucht den Superstar" oder "Top Dog Germany - Der beste Hund Deutschlands" durch die Sendungen.

Zum ersten Mal stand Laura Wontorra bereits 2016 für RTL vor der Kamera.

Fünf Jahre zuvor begann ihre journalistische Laufbahn bei Sky Deutschland, anschließend bei Sport1 als Moderatorin und Field-Reporterin. Bereits 2017 dann präsentierte sie "100% Bundesliga" sowie später die Übertragungen von Spielen der deutschen Fußballnationalmannschaft und der UEFA Europa League bei RTL und NITRO. 2021 wechselte sie in der Sportberichterstattung zu DAZN.