Gittens zum FC Bayern? Zwei Gründe sprechen dagegen

Jamie Gittens wird wohl nicht vom BVB zum FC Bayern wechseln

Die Suche des FC Bayern nach einem neuen Flügelflitzer ist bislang von Absagen geprägt. Einen Korb könnte sich der deutsche Rekordmeister womöglich auch bei BVB-Star Jamie Gittens einhandeln, der wohl lieber zum FC Chelsea wechseln würde. Ein Transfer nach München gilt als "unwahrscheinlich".

Das zumindest berichtet die "WAZ". Demnach sprechen zwei Gründe gegen einen Gittens-Wechsel zum Rekordmeister. Der Engländer wolle den Informationen der Regionalzeitung zufolge "unbedingt" zu den Blues. Zudem sei aus dem Umfeld der Stamford Bridge zu hören, dass man einem möglichen Wettbieten mit den Münchner ganz entspannt entgegen blickt.

Sollte sich ein Bieterkrieg zwischen dem FC Chelsea und dem FC Bayern entwickeln, so wähnt sich der Conference-League-Sieger "am längeren Hebel". Dass die beiden Klubs den Preis für den Linksaußen in die Höhe treiben, ist der "WAZ" zufolge die "Idealvorstellung" von Borussia Dortmund, die eine Ablöse von rund 65 Millionen Euro für den Youngster aufrufen.

BVB: FC Bayern geht wohl auch bei Gittens leer aus

Um den 20-Jährigen zu verpflichten, soll der Premier-League-Klub bereit sein, "finanziell Berge zu versetzen". Gittens sei der absolute Wunschspieler der Londoner, heißt es in dem Bericht der "WAZ" weiter. Spieler und Klub sollen sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge schon auf einen Siebenjahresvertrag geeinigt haben.

Ein Wechsel zum FC Bayern, der zuletzt seine Bemühungen um den U21-Nationalspieler England wieder intensiviert haben soll, sei daher "unwahrscheinlich". Laut "The Athletic" könnte der Wechsel des Flügelflitzer auf die Insel bereits "in Kürze" abgeschlossen werden.

Die Gespräche zwischen dem BVB und Chelsea in der Causa Gittens, die vor der Klub-WM nicht zum Vollzug führten, seien während des Turniers weitergelaufen, heißt es. Nun sei eine rasche Einigung möglich. Nach den Absagen von Wunschspieler Nico Williams und Bradley Barcola wäre dies der nächste Transfer-Korb für den FC Bayern.