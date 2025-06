Mehrere Interessenten für Zaragoza bestätigt

IMAGO/Revierfoto

Steht beim FC Bayern eigentlich noch bis 2029 unter Vertrag: Bryan Zaragoza

Bryan Zaragoza steht in diesem Sommer vor einem endgültigen Abschied vom FC Bayern, wie Aussagen von Sportdirektor Christoph Freund vermuten lassen.

Bryan Zaragoza wird beim FC Bayern wohl nicht über seine bisherigen sieben Pflichtspieleinsätze hinauskommen. "Es gibt einige Interessenten für Bryan", bestätigte der Münchner Sportdirektor Christoph Freund nach dem 0:1 gegen SL Benfica bei der Klub-WM in einer Medienrunde.

Freund hob hervor, dass sich der Flügelstürmer während seiner Leihsaison beim spanischen Erstligisten CA Osasuna "richtig gut" geschlagen habe - trotz eines im Winter erlittenen Mittelfußbruchs, der ihn knapp zwei Monate außer Gefecht gesetzt hatte. Im März fiel der 23-Jährige zudem rund einen Monat wegen einer Muskelverletzung aus.

"Er war auch in der spanischen Nationalmannschaft wieder dabei - vor seinen Verletzungen", merkte der Kaderplaner des FC Bayern an. Der Linksaußen hatte im vergangenen Oktober sein Comeback nach einem Jahr Abstinenz für die Furia Roja gegeben, im November kam er zu seinem dritten Länderspiel.

Freund über möglichen Zaragoza-Abgang: "Es gibt einige Gespräche"

In LaLiga kam der Münchner Leihspieler letztlich auf 27 Einsätze, in denen er sich mit sieben direkten Torbeteiligungen (ein Treffer, sechs Vorlagen) wieder in den Vordergrund spielen konnte. "Von dem her gibt es Interesse von einigen Klubs. Wir werden sehen, was die nächsten Wochen bringen. Es gibt einige Gespräche", bestätigte Christoph Freund.

Beim FC Bayern spielt Bryan Zaragoza keinerlei Rolle mehr in den Planungen, für die Klub-WM wurde der Angreifer etwa nicht vorzeitig aus Osasuna zurückbeordert. Vielmehr laufen in München die Überlegungen, einen neuen Top-Spieler für die offensive Außenbahn zu verpflichten. Heiß gehandelt wurden in den letzten Wochen Nico Williams von Athletic Bilbao, Bradley Barcola von PSG, Rafael Leao von der AC Mailand und Kaoru Mitoma von Brighton & Hove Albion.

"Sky" berichtete unterdessen, dass es für Zaragoza künftig bei Celta Vigo weitergehen könnte. Die Münchner befänden sich "in fortgeschrittenen Gesprächen" mit den Spaniern, hieß es beim TV-Sender. Als Ablösesumme stehen demnach 15 Millionen Euro im Raum.